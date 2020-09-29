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Экономика

Евро — 93. Центробанк решил вывести рубль из крутого пике

С 1 октября по 30 декабря Банк России собрался пустить дополнительные средства на продажу валюты в рамках торгов на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора. О мере сообщили в тот момент, когда курс рубля достиг многолетних минимумов.

Памятник рублю в Сыктывкаре.
Памятник рублю в Сыктывкаре.
prockomi.ru

Операции пройдут за счет денег, которые регулятор получил после продажи пакета акций Сбербанка стоимостью 40 млрд долларов. Ежедневный объем таких валютных интервенций составит 2,9 млрд рублей.

Равномерный характер продаж и их объем не окажут существенного влияния на рынок, утверждают в Центробанке.

Однако сообщение об этом появилось в тот момент, когда курс рубля достиг многолетних минимумов. Увеличение объема продаж позволяет до некоторой степени спасти национальную валюту от нового падения, пишет Lenta.ru.

Евро выше 93

29 сентября доллар поднимался почти до 80 рублей, а евро превышал 93 рубля — максимум с января 2016 года.

Причины

Поводом для такой динамики стала угроза второй волны коронавируса, а также многочисленные геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального, протестами в Белоруссии и обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

Комментарий Кремля

28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение национальной валюты волатильностью.

Он указал, что ослабление обязательно сменится укреплением, однако подчеркнул, что сроки, в которые это случится, предсказать невозможно.

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