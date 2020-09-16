«Европлан» — абсолютный лидер рынка автолизинга по итогам первой половины 2020 года.

«Европлан» является абсолютным лидером в российском автолизинге:

Объем нового бизнеса по итогам 1-го полугодия 2020 года в ключевом для компании сегменте — «легковой автотранспорт» — вырос и составил 20 936 млн рублей (+ 8,8% к результату прошлого года) при общем падении продаж легковых автомобилей в России.

За 6 месяцев текущего года ЛК «Европлан» заключила 17 720 новых договоров лизинга. Компания сумела преодолеть период ограничений, сохранить свою команду и успешно двигаться вперед.

— Первое полугодие 2020 года в связи с пандемией, стало максимально необычным и для рынка автолизинга, и для наших клиентов, которые работают во всех сферах бизнеса. Однако мы сумели показать свою гибкость и устойчивость и улучшить свои показатели. Важной базой нашего успеха является качество портфеля: подавляющее большинство наших клиентов продолжили платить по графику. Мы со своей стороны, строго соблюдали свои обязательства: в период апрель—июль включительно выплатили 11,69 млрд рублей основной суммы долга и процентов по кредитам банков и по облигациям. Мы уверены в своих клиентах, в себе и продолжим развивать рынок лизинга.