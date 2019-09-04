«Европлан» является «номером 1» в ключевых направлениях бизнеса — лизинге легкового транспорта, лизинге грузового транспорта, а также в российском автолизинге в целом.
Лидером рынка лизинга в сегменте автотранспорта «Европлан» стал впервые в 2006 году и продолжает быть крупнейшей автолизинговой компанией России. Доля «Европлана» в расчетном объёме российского автолизинга в 2018 году составила около 15% и в 1,5 раза превосходит долю второго игрока этого рынка. «Европлан» также лидирует по накопленному лизинговому портфелю грузового и легкового автотранспорта, который составляет почти 78 млрд рублей по сумме платежей. Как ранее сообщалось, объем лизингового портфеля «Европлана»
По исследованию РА «Эксперт», сегмент автолизинга является крупнейшим растущим сегментом совокупного лизингового рынка страны. По расчетам «Европлана», проникновение лизинга в продажи легковых автомобилей (в денежном выражении) растет последние годы, а в 2018 году увеличилось до 10,3% с 9,4% в 2017 году.
Исследование РА «Эксперт» охватило деятельность 123 лизинговых компаний, на которые, по оценке рейтингового агентства, приходится более 90% нового лизингового бизнеса.
Заметим, что сейчас «Европлан» является участником адресных программ льготного автолизинга, по которым можно получить субсидии до 12,5% при лизинге грузовых автомобилей по программам «Российский тягач», «Российский фермер», «Своё дело» и до 15% по программе субсидирования дорожно-строительной и коммунальной техники.
АО «ЛК «Европлан»