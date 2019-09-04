«Европлан» является «номером 1» в ключевых направлениях бизнеса — лизинге легкового транспорта, лизинге грузового транспорта, а также в российском автолизинге в целом.

Лидером рынка лизинга в сегменте автотранспорта «Европлан» стал впервые в 2006 году и продолжает быть крупнейшей автолизинговой компанией России. Доля «Европлана» в расчетном объёме российского автолизинга в 2018 году составила около 15% и в 1,5 раза превосходит долю второго игрока этого рынка. «Европлан» также лидирует по накопленному лизинговому портфелю грузового и легкового автотранспорта, который составляет почти 78 млрд рублей по сумме платежей. Как ранее сообщалось, объем лизингового портфеля «Европлана» на 31.12.2018 достиг 84,4 млрд рублей, а стоимость закупленного только в 2018 году для передачи в лизинг транспорта и машин составила 86,4 млрд руб.

По исследованию РА «Эксперт», сегмент автолизинга является крупнейшим растущим сегментом совокупного лизингового рынка страны. По расчетам «Европлана», проникновение лизинга в продажи легковых автомобилей (в денежном выражении) растет последние годы, а в 2018 году увеличилось до 10,3% с 9,4% в 2017 году.

Исследование РА «Эксперт» охватило деятельность 123 лизинговых компаний, на которые, по оценке рейтингового агентства, приходится более 90% нового лизингового бизнеса.

Заметим, что сейчас «Европлан» является участником адресных программ льготного автолизинга, по которым можно получить субсидии до 12,5% при лизинге грузовых автомобилей по программам «Российский тягач», «Российский фермер», «Своё дело» и до 15% по программе субсидирования дорожно-строительной и коммунальной техники.

АО «ЛК «Европлан»