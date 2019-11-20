«Европлан» подвел итоги за 9 месяцев 2019 года: лизинговый портфель превысил 100 млрд рублей

Лизинговая компания «Европлан» подвела итоги операционной работы за 9 месяцев 2019 года. Лизинговый портфель с начала года вырос более чем на 16 млрд руб., и на 1 октября 2019 года составил 100,5 млрд руб.

Объем новых сделок ЛК «Европлан» превысил 72 млрд руб. За 9 месяцев 2019 года компания заключила 27 123 новых договора лизинга.

Основными клиентами «Европлана» остаются компании малого и среднего бизнеса. На их долю приходится более 90% сделок компании.

Генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов комментирует: «Мы способствуем росту малого и среднего бизнеса, помогая компаниям обновлять или пополнять автопарк на комфортных условиях. «Европлан» работает над совершенствованием услуг, ориентируясь на потребности клиентов. Благодаря этому компания демонстрирует непрерывный рост, тем самым, выступая драйвером всего рынка автолизинга».

Если говорить о структуре предметов лизинга, то, по-прежнему, лидерами среди всех представленных сегментов выступают грузовой и легковой транспорт. Спросом также пользуется дорожно-строительная, коммунальная и сельскохозяйственная техника, машиностроительное, металлообрабатывающее, металлургическое оборудование. Значительный объем сделок (78%) был заключен с лизингополучателями за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Компания купила технику более чем на 56 млрд руб. в Приволжском, Сибирском, Центральном, Северо-Кавказском, Уральском, Южном, Северо-Западном и Дальневосточном федеральном округах.