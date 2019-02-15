«Европлан» подводит операционные итоги за 2018 год: объём инвестиций в новые сделки вырос на 30%

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») подвела операционные итоги работы за 2018 год: объём инвестиций в новые сделки вырос почти на 30%, с 39 млрд рублей в 2017 до 50, 4 млрд в 2018 году. Стоимость закупленного в 2018 году для передачи в лизинг транспорта и машин составила 86,4 млрд руб.

Объем лизингового портфеля* вырос с 60,9 млрд рублей на 31.12.2017 до 84,4 млрд рублей на 31.12.2018.

За период с января по декабрь 2018 года «Европлан» заключил более 33 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования. Многочисленные получатели лизинга — это российские предприятия, организации, предприниматели и физические лица.

Александр Михайлов,

генеральный директор «Европлана»:

Наибольшей популярностью пользовались строительная техника, автобусы, среднетоннажные грузовики и легковой автотранспорт. В меньшей — тяжёлые грузовики, тягачи и полуприцепы. Также хорошо себя показали специальные предложения компании. Например, собственная программа субсидирования «Европлана», который, по сути, взял на себя продолжение субсидии на коммерческий и грузовой транспорт после окончания бюджета в государственной программе с апреля 2018 года, стала одним из самых популярных спецпредложений компании за всё время.

Являясь лидером российского автолизинга, компания концентрируется на работе с малым и средним бизнесом. Компания также реализует партнерские программы с представительствами автопроизводителей в России, импортерами и дилерами автомобилей, поэтому клиенты «Европлана» могут получить в лизинг автомобили более 60 популярных марок со скидками и на комфортных условиях расчета. Среди выгодных опций — нулевое удорожание, минимальный обязательный аванс, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.

Предложения «Европлана» действуют на всей территории России.

Для максимально комфортного использования автомобиля в период лизинга «Европлан» предлагает клиентам комплексную поддержку: регистрацию транспортного средства в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах, услугу выкупа автомобилей и многие другие автоуслуги.

Справка

АО «ЛК «Европлан» — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Дополнительные услуги «Европлана» для клиентов включают в себя оформление страхования автомобилей, оформление регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, топливную программу, программу автопомощи на дорогах и выкуп автомобилей. «Европлан» предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила более 286 тыс. договоров лизинга. Лизингополучателями «Европлана» стали более 79 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов «Европлана» и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей. «Европлан» входит в топ-15 автолизинговых компаний в Европе и занимает лидирующую позицию в сегменте автолизинга среди лизинговых компаний России (данные Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope). В 2015 году «Европлан» был признан «Лучшей лизинговой компанией России» (International Finance Magazine Awards), в 2016 году — «Лучшей автолизинговой компанией России» (Acquisition International) и «Лучшей компанией 2016» в категории «Финансовый лизинг России» (Finance Digest). В 2017 году Европлан признан «Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ — 2016» (по данным исследования «Эксперт РА»), а также занял первое место в номинации «Работа с МСБ в лизинге», участвуя в VII премии инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера». В 2018 году «Европлан» признан «Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ в 2017 году» и «Лидером по количеству лизинговых сделок — 2017» (по данным «Эксперт РА»).

* По определению «Эсперт РА», текущий портфель компании оценивается по объему лизинговых платежей к получению, или, что-то же самое, по остаточной стоимости текущих сделок.