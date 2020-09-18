«Европлан» принимает предзаказы на Land Rover Defender 2021 модельного года

Автолизинговая компания «Европлан» объявляет о начале приема заказов на новый Land Rover Defender 21 модельного года.

Land Rover Defender 21 модельного года можно будет оформить в лизинг с тремя вариантами двигателей: бензиновым 3.0 (400 л.с.) и двумя дизельными (200 л.с. и 249 л.с.). Полноприводные Land Rover Defender комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и двухступенчатой раздаткой. В базовую комплектацию входят светодиодные головные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система Pivi Pro с навигацией и 3D системой камер кругового обзора. Также предусмотрен подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений, функция автономного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.

«Европлан» предлагает специальные условия на все комплектации новинки. Так, Land Rover Defender 2021 в стандартной комплектации доступен в лизинг:

С минимальным авансом — от 5%.

С низким ежемесячным платежом — от 46 300 руб.*

Кроме того, клиенты «Европлана» получат комплексную автоподдержку: регистрацию авто в ГИБДД, автострахование, автопомощь на дороге, доставка транспортного средства до офиса или дома.

* Аванс от 5%: срок лизинга 36 месяцев, удорожание 6,63%, платеж по лизингу от 129 564 руб./мес. Ежемесячный платеж от 46 326 руб.: аванс 49%, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 3,49%, выкупной платеж 3% от цены техники по ДКП с НДС. Расчёт приведён в рублях для Land Rover Defender 2021 МГ с рекомендованной ценой от 4 060 00 000 рублей. АО «ЛК «Европлан»