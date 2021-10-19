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Экономика
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«Европлан» в материале портала All leasing о программе льготного лизинга автотранспорта

Компания «Европлан» является одним из ключевых участников программам льготного лизинга, работает по ним с 2015 года и всегда полностью реализует выделенные средства. Портал All leasing опубликовал материал, где «Европлан» делится своим взглядом на продолжение программы.

Программа льготного лизинга автотранспорта, судя по заявлениям Минпромторга, будет продолжена в 2022 году. Судя по открытым данным Минпромторга, предполагается выделение 5 млрд рублей. Много это или мало? Напомним, что в уходящем году объем субсидирования составил 3,84 млрд рублей. Эти средства закончились за два месяца, хотя количество лизинговых компаний, участвующих в программе, было радикально сокращено. Статистика 2020 года показала, что рынок освоил 10 млрд рублей господдержки, но даже этой суммы хватило только до ноября.

Александр Михайлов
Александр Михайлов
ПАО «ЛК «Европлан»

— С учетом колоссального роста цен, в том числе на грузовую и на дорожно-строительную технику, сумму в 5 млрд рублей, конечно, нельзя назвать достаточной, — говорит Александр Михайлов, генеральный директор Лизинговой компании «Европлан». — Также напомним, что все выделенные ранее субсидии выбирались клиентами-лизингополучателями очень быстро, задолго до официального окончания действия программ поддержки, буквально за 2−3 месяца.

В 2021 году Минпромторг применил новую методику отбора лизинговых компаний, участвующих в программе. Насколько эффективна она оказалась и к каким результатам для конечных пользователей привела?

Развернутый анализ ситуации дал порталу All leasing генеральный директор компании «Европлан» Александр Михайлов:

— «Европлан» всегда последовательно выступал за настоящий конкурсный отбор путём истинного конкурирования за клиентов, конкуренции тех, кто уже заключил сделки и передал в лизинг технику, удовлетворяющую критериям программы и коэффициентам роста. Именно они должны получать компенсацию. Примерно так работала программа в 2016−18 гг. Это не заблаговременное квотирование лизинговых компаний, называемое в последнее время конкурсным отбором. Принцип получения субсидий должен быть не по квотам, под заявляемые плановые показатели в начале года, а через помесячную компенсацию по факту на конкретные лизинговые договоры с реальными лизингополучателями, которым была фактически передана техника в соответствующем отчетном месяце и есть подтверждение в виде ПТС. Сначала реальные сделки — потом компенсация. А не сначала распределение квот между ЛК, а потом сделки.

«Европлан» всегда поддерживает рыночную, развивающую конкуренцию, от которой выигрывает российский потребитель лизинговых услуг. Конкуренцию за клиента, а не за квоты. Надо отметить, что по действовавшему в прошлом году принципу распределения субсидий «на входе», компании, заявившие и выполнившие потом максимальные коэффициенты роста, прошли конкурсный отбор министерства и в целом смогли эффективно довести субсидии до широкого круга лизингополучателей.

С 2015 г. «Европлан» обеспечил своим клиентам 6,1 млрд рублей государственных субсидий. В 2020 году «Европлан» начал реализацию механизма льготного лизинга в первые же дни нового года, очень было очень важно именно сейчас, когда, пережив нелегкий год начала пандемии, предприниматели нуждались в поддержке для продолжения своей деятельности.

ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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