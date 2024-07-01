Ежегодную сертификацию успешно прошел региональный центр компетенций Алтайского края

Региональный центр компетенций (РЦК) Алтайского края прошел ежегодную сертификацию. Так, в период с 19 по 21 июня в рамках национального проекта «Производительность труда» состоялся очный этап сертификации.

В состав комиссии вошли представители АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», Министерства экономического развития Российской Федерации, а также исполнительных органов и Региональных центров компетенций Тюменской и Московской областей.

Перед этим, на дистанционном этапе, эксперты проверяли исполнение целевых показателей регионального проекта по адресной поддержке, соответствие количества и состава сотрудников РЦК, имеющих допуск к самостоятельной реализации проектов, а также сроков выполнения мероприятий на предприятиях-участниках установленным требованиям.

В рамках же очного этапа сертификации комиссия посетила предприятия ООО «Алтайская упаковка» и ООО «Компания Сибтара», участвующие в национальном проекте под региональным управлением, оценила произошедшие изменения и их влияние на эффективность производственного процесса.

Помимо этого, на данном этапе оценивалась организация работы самого РЦК и процессов, связанных с обучением сотрудников предприятий-участников нацпроекта.

В ходе совещания, посвященного подведению итогов, комиссия озвучила результаты сертификации и признала Региональный центр компетенций Алтайского края соответствующим требованиям методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Сертификация — это ежегодное мероприятие, где проверяется не только уровень компетенций, знаний и навыков сотрудников РЦК для продолжения реализации проектов в рамках нацпроекта. Здесь также происходит качественный обмен опытом и знаниями, полезный как для принимающей стороны, так и для экспертов, участвующих в проверке, — отметил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля; туризм). Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей (180 млн рублей — для компаний туристической отрасли).

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