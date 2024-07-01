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Экономика

Ежегодную сертификацию успешно прошел региональный центр компетенций Алтайского края

Региональный центр компетенций (РЦК) Алтайского края прошел ежегодную сертификацию. Так, в период с 19 по 21 июня в рамках национального проекта «Производительность труда» состоялся очный этап сертификации.

Региональный центр компетенций (РЦК) Алтайского края прошел ежегодную сертификацию.
Региональный центр компетенций (РЦК) Алтайского края прошел ежегодную сертификацию.
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

В состав комиссии вошли представители АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», Министерства экономического развития Российской Федерации, а также исполнительных органов и Региональных центров компетенций Тюменской и Московской областей.

Перед этим, на дистанционном этапе, эксперты проверяли исполнение целевых показателей регионального проекта по адресной поддержке, соответствие количества и состава сотрудников РЦК, имеющих допуск к самостоятельной реализации проектов, а также сроков выполнения мероприятий на предприятиях-участниках установленным требованиям.

В рамках же очного этапа сертификации комиссия посетила предприятия ООО «Алтайская упаковка» и ООО «Компания Сибтара», участвующие в национальном проекте под региональным управлением, оценила произошедшие изменения и их влияние на эффективность производственного процесса.

Помимо этого, на данном этапе оценивалась организация работы самого РЦК и процессов, связанных с обучением сотрудников предприятий-участников нацпроекта.

В ходе совещания, посвященного подведению итогов, комиссия озвучила результаты сертификации и признала Региональный центр компетенций Алтайского края соответствующим требованиям методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Сертификация — это ежегодное мероприятие, где проверяется не только уровень компетенций, знаний и навыков сотрудников РЦК для продолжения реализации проектов в рамках нацпроекта. Здесь также происходит качественный обмен опытом и знаниями, полезный как для принимающей стороны, так и для экспертов, участвующих в проверке, — отметил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля; туризм). Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей (180 млн рублей — для компаний туристической отрасли).

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