Фабрика-ателье и институт благородных девиц. Вышел новый выпуск бизнес-реалити #Фабрикабизнесидей

И швец, и бизнесмен
Марии Регещук 29 лет, она студентка Алтайской академии гостеприимства. Как-то раз девушка сказала мужу в шутку: «Хочу себе швейную машинку». Муж все понял, и на свой день рождения девушка подарок получила. За лето она сшила 30 пижам.
Теперь вместе со своей одногруппницей Мария планирует открыть фабрику-ателье по пошиву домашнего текстиля «Alextra». Начинающая предпринимательница делится — её научный руководитель предложил ей вместо написания дипломной работы создать бизнес-проект, на что она охотно согласилась.
Основным продуктом компании будут пижамы для девушек и женщин, а также детская одежда. Мария говорит, что их ателье будет шить пижамы в том числе для дам с «нестандартными формами».
Мария Регещук,
конкурсантка:
— В пижамах, которые разрабатываем мы, летом можно пойти в огород. Шорты, топик — и пошёл на дачу или на пляж поехал. Никто не скажет, что это пижама.
Конкурсантка сознается, что для запуска бизнеса ей не хватает 810 тыс. рублей.
Институт благородных девиц в Барнауле
18-летняя студентка АлтГУ Мария Нехвядович, с детства — в моде. Она планирует связать с ней не только свою будущую профессию (стать моделью), но и своё дело. Начинающая предпринимательница планирует открыть в Барнауле Школу моды и стиля для малышей.
«Моя школа будет наподобие института благородных девиц», — делится планами конкурсантка.
Мария Нехвядович,
конкурсантка:
— Я научу детей как правильно преподносить себя в обществе. У нас будут преподаваться такие предметы как этикет, история искусств, хореография, английский язык, логика, основы фотопозирования, fashion-иллюстрации.
Мария обещает, что подготовит детей к работе в индустрии моды, чтобы они в дальнейшем смогли показать себя в Париже или Милане.
Бизнес для участницы — настоящее счастье, поскольку, по её словам, очень ценно иметь своё дело, которое очень любишь и которым живешь.
Мария Нехвядович,
конкурсантка:
— Благодаря бизнесу я могу обеспечить себя, своих родителей и будущих детей, для меня это — успех.
Посмотреть выпуск можно здесь: www.youtube.com
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