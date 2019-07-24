«Фактически банкрот»: арендатор тепличного комбината «Индустриальный» рассказал, зачем ему проблемный объект

Как сообщил вице-губернатор Александр Лукьянов, сложная ситуация на комбинате сложилась еще в 2014 году. На протяжении всех лет предприятие существует только за счёт преференцией из краевого бюджета.
По данным на 1 января, кредитная нагрузка «Индустриального» составляла 750 млн рублей.
Андрей Седунов, гендиректор комбината «Толмачевский», признал, что предприятие в Барнауле фактически является банкротом.
Андрей Седунов,
гендиректор ТК «Толмачевский»:
Объем производства овощей на квадратный метр «Индустриального» гораздо ниже общероссийский показателей. Очевидно, что даже так называемые новые теплицы требуют серьезной модернизации.
По словам Андрея Седунова, группа компаний, возможно, и не взглянула бы на этот актив, если бы не позиция основателя «Толмачевского» Бориса Горкунова, который родом из Угловского района.
«Он хочет, чтобы тепличное производство на Алтае было сохранено», — сообщил Седунов.
При этом потенциальный арендатор просит правительство края оказать ему поддержку. Речь идет о содействии в утверждении разрешительной документации и возможном выделении компенсаций на строительство новых теплиц в размере 15% от понесенных затрат.