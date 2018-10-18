Фактор Песоцкого, или как банки на Алтае отвечают на новые вызовы времени

2018 год пока стал для банковской системы в целом спокойным, но в этом спокойствии скрываются новые вызовы. О том, как банки на них отвечают, готовы ли они к новым вызовам, представители банковского сектора обсудили на экспертном совете ИД «Алтапресс», который прошел в Барнауле в ресторане Lan Gusto .

Вызов № 1: роботы вместо людей

Еще каких-то 10 лет назад это был совсем другой бизнес — основанный на личностях. Независимо от уровня банка — самостоятельный он или филиал.

«Что такое был Песоцкий (Владимир Песоцкий — председатель алтайского Сбербанка в 1991—2010 годах. — Прим. Altapress.ru)? Попал к Песоцкому — решил вопрос», — говорит Андрей Макулов, член совета директоров «ФорБанка».

Сегодня же персонализация этого бизнеса стремительно исчезает. Решение о кредите принимает в банке не человек — программа. Не назначен условный Песоцкий — и не страшно: банк работает без него. «В банках уже применяется искусственный интеллект. Говорят и о том, что его планируется ввести в состав совета банков с 2019 года», — поясняет Макулов.

Экспертный совет ИД «Алтапресс» обсудил перспективы развития банковской сферы. Анна Зайкова.

Пока в программы сведения вводит сотрудник банка. Но и это скоро изменится. Недавно ЦБ презентовал идею цифрового профиля гражданина: новую технологию получения сведений о клиенте из электронный баз.

Чем это чревато?

Все это чревато тем, что людей в банковской системе будет работать в разы меньше. И если сегодня банк 40% времени занят поиском и анализом информации о клиенте, то после появления цифрового профиля один-два человека заменят 400.

«Мы с коллегами обсуждали, чем заняться в ближайшей перспективе. По-моему, нужно создать центр переподготовки», — сказал Антон Слободчиков, директор «Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства».

Так или иначе, переход «на цифру» повышает производительность труда. Как объясняет Иван Штопель, директор допофиса «БКС-премьер», главная ее задача — оптимизация процессов: чтобы мы тратили как можно меньше времени, получая за это же время максимальную прибыль.

Но это и угроза для тех банков, кто не успевает за всеми. И, значит, выживет на рынке тот, кто сможет изменить бизнес-модель своего банка, полагает Андрей Макулов.

Вызов № 2: усиление нагрузки

Меняться банкам приходится и по другой причине. Государство перекладывает на них часть своих (несвойственных банкам) функций, констатирует Александр Ильин, управляющий оперофисом «Барнаульский» банка «Левобережный».

Уже не первый год банки проверяют операции клиентов на подозрительность, закрывают счета сомнительным фирмам. А с 1 июля 2018 года ввели еще и новую схему финансирования строящегося жилья и продажи квартир.

Эльвира Вебер,

управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Алтайском крае:

Риски новых дольщиков теперь принимают на себя банки, которые будут кредитовать застройщиков и хранить деньги покупателей жилья на эскроу-счетах.

Нововведение позволит в будущем предотвратить появление обманутых дольщиков и избавит банки от судебных тяжб с недобросовестными застройщиками, продолжает Эльвира Вебер.

Чем это чревато?

Но тот же Андрей Макулов считает, что новые контрольные функции в строительстве — это дополнительные издержки для банков, причем значительные и неэффективные. «Еще и надои молока надо бы контролировать», — иронизирует он.

Так или иначе, первые эскроу-счета уже открыты в банках, работающих в Алтайском крае. «Уполномочены работать с новым механизмом более 50 банков», — сказала Эльвира Вебер.

Вызов № 3: конкуренция

Но если первые две проблемы банки решают (а кто не решает, уходит с рынка), то с третьей справиться сами они точно не могут: речь идет о дефиците платежеспособных клиентов.

С одной стороны, банки вынуждены под влиянием регулятора предъявлять все более жесткие требования к клиентам. С другой — не развивается экономика. Деньги у банков есть — у всех избыточная ликвидность. Но найти клиентов трудно.

За 30 лет работы в банковском секторе Андрей Макулов с таким сталкивается впервые. Раньше, что бы ни происходило, была предпринимательская инициатива и, соответственно, спрос на кредиты. «А сейчас ничего не развивается», — говорит он.

Конкуренция за корпоративных клиентов с устойчивым финансовым положением в крае весьма высокая, соглашаются и другие участники дискуссии.

Чем это чревато?

Такая конкуренция снижает рентабельность банка, что само по себе плохо, говорит Макулов. Маржа в секторе корпоративного кредитования уже небольшая, признают и его коллеги.

Андрей Макулов,

член совета директоров «ФорБанка»:

Банки — это, говорят, кровеносная система организма. Проблема в том, что организма нет. Физические лица, которых мы кредитуем, это волосы, ногти, маникюр. Сходил, в парикмахерскую, постриг — а организм-то помирает. Эта проблема для банкиров основная, и у нее нет простых решений. Но позитивные тенденции уже сейчас есть.

Мнения финансистов

Драйверы развития

Экспертный совет ИД «Алтапресс» обсудил перспективы развития банковской сферы. Анна Зайкова.

Сергей Никулин,

руководитель направления розничных услуг ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

Розничное направление генерирует больше доходов, чем корпоративное, прогресс и развитие происходит именно там. Все затачивается на то, чтобы клиенту было сформулировано готовое предложение. Вопрос уже не в выявлении потребностей, а, скорее, в их формировании.

Алексей Миль,

директор барнаульской дирекции «Газпромбанка»:

Одна из основных тенденций 2018 года — динамичное развитие розничного бизнеса. «Газпромбанк» в Алтайском крае существенно увеличил объемы кредитования физлиц, включая ипотеку и потребительское кредитование. Кредитование населения, и, в первую очередь, потребительское, сегодня приносит больший доход.

Андрей Макулов,

член совета директоров «ФорБанка»:

В закредитованности населения нет ничего хорошего. Отчет об увеличении кредитования физлиц надо размещать в разделе «плохо», а не в разделе «достижения». К тому же рост здесь ограничен — покупательская способность населения падает. Розница уже перестает быть драйвером развития.

Тенденции рынка

Эльвира Вебер. Анна Зайкова

Эльвира Вебер,

управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Алтайском крае:

В первом полугодии банки удешевляли кредиты, что простимулировало рост деловой активности, в том числе спрос компаний на инвесткредиты для расширения и модернизации производства. Малый и средний бизнес проявил практически докризисную активность. Кредитная активность населения с начала года росла еще более высокими темпами, что объясняется снижением ставок вслед за корректировками ключевой ставки ЦБ. Сказался также фактор отложенного спроса, накопленного за 2015−2016 годы. По итогам 2018 года мы прогнозируем не менее чем 12−13-процентный рост в сегменте розничного кредитования.

Александр Ильин,

управляющий оперофисом «Барнаульский банка «Левобережный»:

Я бы хотел выделить еще одну тенденцию: льготное финансирование. Началось оно еще в прошлом году с льготных кредитов Минсельхоза. А в этом году «Левобережный» вошел в число 16 банков, которые выдают средства по программе «17на 6» — кредитование по ставке 6,5%. Эта тенденция — одна из немногих позитивных на рынке.

Фактор Песоцкого и роль личности в банковском деле

Ирина Бубенко,

управляющий оперофисом «Алтайский» новосибирского филиала «Альфа-Банка»:

Каждый финансовый институт нацелен на получение прибыли. Соответственно, не будет клиентской базы — не будет прибыли. И если не будет действовать человеческий фактор, мы много потеряем. Да, руководитель действует в рамках регламента и полномочий. Но ничего не мешает ему ускорить процессы.

Алексей Миль,

директор барнаульской дирекции «Газпромбанка»:

Несмотря на столь жесткую конкуренцию «Газпромбанк» в Алтайском крае в 2018 году кратно увеличил кредитный портфель юридических лиц. В условиях, когда ставки по кредитам отличаются на десятые доли процентов, такие клиенты оценивают стабильность банка, его надежность и человеческое отношение.

Влияние санкций

Эльвира Вебер,

управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Алтайском крае:

У нас все же есть основания считать, что США не пойдут на крайние меры потому, что Россия достаточно серьезно встроена в мировую экономику, как и российская банковская система — в мировую финансовую. Экономические интересы сегодня являются транснациональными, они переплетены и взаимоувязаны и пострадают, в результате, не только наши, но и зарубежные компании и в целом глобальный финансовый рынок. Тем более, что Россия вряд ли оставит ограничительные меры США без ответных мер.

Сергей Никулин,

руководитель направления розничных услуг ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

Как показывает практика, волна сменяется штилем. Мы понимаем, что в мировом конгломерате мы друг без друга не можем. И игра бицепсами, угрозы в конечном итоге реализуются в альтернативный проект.

Иван Штопель,

директор допофиса «БКС Премьер»:

Россия готова выдержать санкции и сильно это нас уже не затронет. Есть определенные риски со стороны клиентов, которые пытаются уйти от рисков в долларе. Но это мифический риск. Отказаться от доллара — это нереальная история.

Биометрия

Эльвира Вебер,

управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Алтайском крае :

Одним из важнейших событий, которые зададут тренд развития банковского сектора на годы вперед, стало внедрение единого механизма биометрической идентификации. Это очередной шаг в использовании кредитными организациями современных финансово-технологических решений, которые расширяют каналы коммуникаций с банками, повышает доступность, скорость операций и удобство для клиентов, кардинально меняют качество банковского сервиса.

Факт

Более чем на 35% может вырасти объем ипотечного кредитования в России, и составить 2,7−2,8 трлн рублей.