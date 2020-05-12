Факторинг. Почему это выгодно?

Кассовый разрыв, возникающий из-за предоставления отсрочки платежа сетям — одна из основных проблем, которую сегодня испытывают очень многие предприниматели. Решить ее позволяет факторинг — услуга, на оказании которой вот уже почти 20 лет успешно специализируется ПСБ.

Правильный выбор

Сегодня, когда в экономике наблюдается спад, у предприятий возникает дефицит оборотных средств.

Факторинг позволяет бизнесу исправить текущее положение дел, не тратя драгоценные время и энергию на получение кредитов. Компании достаточно лишь переуступить свою «дебиторку» банку — и нужные финансовые средства оказываются полностью в ее распоряжении.

В чем преимущества?

Факторинг ПСБ — это сразу несколько важных преимуществ.

Клиент ПСБ оперативно получает финансовые средства , переуступая банку свою дебиторскую задолженность. Заключая с клиентом договор факторинга , банк не требуют от него залог. Дебиторам клиента не нужно открывать в банке расчетные счета. При факторинговом обслуживании клиент не становится должником банка. Такими должниками теперь являются его бывшие дебиторы. Клиент существенно понижает свои риски: кредитные , валютные и иные , так как их теперь берет на себя банк. ПСБ работает со крупнейшими компаниями из списка «Эксперт-600».

Проблемы решены

ПСБ целенаправленно внедряет в стране факторинг нового уровня — безлимитные факторинговые услуги, применяет авансовые лимиты, онлайн факторинг, снижает планку выручки клиентов, и т д.

Ольга Ермолова,

региональный директор ОО «Алтайский» ПСБ:

Факторинг — это краткосрочное финансирование, четко привязанное к текущему объему продаж, поэтому эта услуга доступна и выгодна очень многим представителям бизнеса. Опытные предприниматели Алтайского края высоко оценивают все преимущества факторинга и с каждым годом все активнее используют этот финансовый инструмент. Благодаря ему, они успешно покрывают свои «кассовые разрывы», оперативно пополняя свой оборотный капитал. Все операции проходят дистанционно, география дебиторов охватывает всю страну. Факторинг дает бизнесу по-настоящему широкие возможности и поддержку.

Условия факторинга от Промсвязьбанка

Стоимость услуг — от 0,75% в месяц

Отсрочка платежа — до 180 дней

Финансирование — до 100% поставки

Установление лимита по упрощенному пакету документов

Электронный документооборот

Предоставление клиенту персонального менеджера , который всегда на связи

Подробную информацию можно получить в офисе банка ПАО «Промсвязьбанк» ОО «Алтайский» Сибирского ф-ла по адресу: 656043 г. Барнаул, пр. Красноармейский, 15. Контактный телефон Руководителя по развитию факторинга в г. Барнауле: Егорова Анна 8 (3852) 63-61-12 или 8 (913) 251-15-25 .

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