В Заринске появится новое производство топливных гранул

«Сибирский фанерный комбинат» (СФК) в Заринске планирует открыть производство топливных гранул из отходов деревообработки с капитальными вложениями 29 млн рублей. Проект включен в территорию опережающего развития (ТОСЭР) Заринска, сообщил сайт правительства Алтайского края.

Фанерный комбинат и раньше входил в ТОСЭР, теперь соглашение с ним дополнили новым направлением. Новый вид деятельности, который планирует осуществлять компания «СФК», позволит перейти к безотходному производству, эффективно решить проблему с хранением и утилизацией отходов и в целом повысит конкурентоспособность предприятия.

В рамках реализации нового проекта будет создано не менее 10 рабочих мест.

Учредитель компании Евгений Кравченко на заседании комиссии 17 сентября отметил, что «Сибирский фанерный комбинат» перевыполнил предусмотренные заключенным с ним соглашением показатели по капитальным вложениям и созданию новых рабочих мест.

С 2018 года в рамках реализации проекта удвоения мощностей действующего фанерного производства осуществлены инвестиции на сумму более 145 млн рублей, создано 117 новых рабочих мест. Мощность предприятия с 14 тыс. кубических метров увеличена до 40 тыс. кубических метров фанеры в год.