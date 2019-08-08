ФАС начала расследование по делу против Apple

Сообщается, что разработчик антивирусных программ счел необоснованным отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple. При этом в то же самое время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное аналогичное приложение Screen Time («Экранное время»).
Федеральная антимонопольная служба России пришла к выводу, что действия Apple содержат признаки злоупотребления своим положением на рынке.
Кроме «Лаборатории Касперского», еще 11 разработчиков аналогичных приложений столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time.