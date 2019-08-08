ФАС начала расследование по делу против Apple

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple. Антимонопольщики проверят действия корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Поводом для расследования стала жалоба «Лаборатории Касперского», пишет bfm.ru.

Сообщается, что разработчик антивирусных программ счел необоснованным отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple. При этом в то же самое время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное аналогичное приложение Screen Time («Экранное время»).

Федеральная антимонопольная служба России пришла к выводу, что действия Apple содержат признаки злоупотребления своим положением на рынке.

Кроме «Лаборатории Касперского», еще 11 разработчиков аналогичных приложений столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time.