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Экономика

ФАС: рос цен на бензин продолжится в 2020 году

Глава антимонопольного ведомства России Игорь Артемьев сообщил журналистам, что нет оснований к тому, что цены на бензин в ближайшее время остановятся или начнут снижаться.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

В 2020 году ФАС ожидает роста цен на бензин в пределах официальной годовой инфляции, то есть около 4,5%. Об этом пишет ТАСС.

Игорь Артемьев,
руководитель Федеральной антимонопольной службы:

Мы считаем, что, если говорить о розничных ценах, то статистика, которая имеется за большинство прошлых лет, говорит, что динамика цен близка к темпам инфляции. Есть низкие периоды, есть высокие.

Напомним, недавно Росстат опубликовал итоги мониторинга цен на бензин в российских регионах.

Выяснилось, что в Алтайском крае стоимость топлива одна из самых низких в стране.

Бензин в Барнауле обойдется в среднем в 43,03 рубля за литр.

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