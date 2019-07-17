Почему компания «Благо», управляющая заводами на Алтае, закрывает офис и сокращает персонал

Группа компаний «Благо» намерена закрыть в Барнауле офис, занимавшийся оперативным управлением двух крупных маслоэкстракционных заводов на Алтае. Об этом на прошлой неделе со ссылкой на свои источники сообщил телеграмм-канал «Ссыльная Сибирь». В головном подразделении «Благо» эту информацию подтвердили, но уточнили, что масштабы трагедии не столь серьезны.

«Ссыльная Сибирь» утверждает: сокращения могут коснуться около 50 человек.

«Не исключено, что в ближайшее время будет остановлен барнаульский маслоэкстракционный завод, а это еще около 200 рабочих мест», — пишет телеграм-канал.

Что говорят в компании «Благо»?

В пресс-службе «Благо» сообщили: подразделение в Барнауле решили упразднить из-за изменения структуры управления производственными активами. Раньше эти функции выполнял офис в краевой столице. Теперь они переданы самим заводам. В компании утверждают, что такая модель позволит избежать дублирования функционала и повысит скорость принятия решений.

«В августе 2018 года ГК „Благо“ вместе с выходом на площадку Барнаульского МЭЗ в компанию был принят весь коллектив компании „Юг Сибири“ с сохранением прежней структуры управления площадками, согласно которой работу трех заводов в Барнауле, Бийске и Омске координировал офис в Барнауле. Такой переход позволил сохранить непрерывную работу производства и сделал адаптационный период комфортным. После практически целого года работы на заводах группа компаний „Благо“ приступила к следующему этапу развития этих производственных площадок», — говорится в официальном сообщении компании.

При этом арендатор заверяет, что подразделение по закупкам сырья и продаже готовой продукции будет сохранено. В Барнауле ему подыщут новое место дислокации. Где оно будет находиться, в пресс-службе пока не уточняют.

На предприятии «Юг Сибири». Олег Богданов

По данным altapress.ru сокращения в офисе коснутся около 10−15 человек, в основном это будет административно-хозяйственный персонал. Сотрудникам предлагают расторжение трудовых договоров по соглашению сторон.

Что касается самих предприятий в Барнауле, Бийске и Омске, то здесь серьезных увольнений пока не ожидается. Правда, не исключено, что в сентябре арендатор может пересмотреть штатное расписание на заводах.

Каковы дальнейшие перспективы?

В апреле 2019 года седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске вынес решение в отношении компании «Юг Сибири», признанной банкротом. Конкурсное производство по трем активам холдинга будет проходить в течение полугода.

1 июля конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством о продлении срока инвентаризации имущества должника на 3 месяца. Рассмотрение его намечено на 19 августа.

На заводе «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

Между тем, источники, близкие к происходящему утверждают, что положение компании «Благо» достаточно шаткое. Якобы арендатор до минимума сократил объем закупа сои и рапса, предприятия в Бийске и Омске работают на условиях сокращенной рабочей недели. На «Барнаульском маслоэкстракционном заводе» переработка ведется с колес.

В пресс-службе «Благо» утверждают обратное и заверяют, что «ведут активную подготовку к старту нового аграрного сезона».