Почему компания «Благо», управляющая заводами на Алтае, закрывает офис и сокращает персонал

«Ссыльная Сибирь» утверждает: сокращения могут коснуться около 50 человек.
«Не исключено, что в ближайшее время будет остановлен барнаульский маслоэкстракционный завод, а это еще около 200 рабочих мест», — пишет телеграм-канал.
Что говорят в компании «Благо»?
В пресс-службе «Благо» сообщили: подразделение в Барнауле решили упразднить из-за изменения структуры управления производственными активами. Раньше эти функции выполнял офис в краевой столице. Теперь они переданы самим заводам. В компании утверждают, что такая модель позволит избежать дублирования функционала и повысит скорость принятия решений.
«В августе 2018 года ГК „Благо“ вместе с выходом на площадку Барнаульского МЭЗ в компанию был принят весь коллектив компании „Юг Сибири“ с сохранением прежней структуры управления площадками, согласно которой работу трех заводов в Барнауле, Бийске и Омске координировал офис в Барнауле. Такой переход позволил сохранить непрерывную работу производства и сделал адаптационный период комфортным. После практически целого года работы на заводах группа компаний „Благо“ приступила к следующему этапу развития этих производственных площадок», — говорится в официальном сообщении компании.
При этом арендатор заверяет, что подразделение по закупкам сырья и продаже готовой продукции будет сохранено. В Барнауле ему подыщут новое место дислокации. Где оно будет находиться, в пресс-службе пока не уточняют.
По данным altapress.ru сокращения в офисе коснутся около 10−15 человек, в основном это будет административно-хозяйственный персонал. Сотрудникам предлагают расторжение трудовых договоров по соглашению сторон.
Что касается самих предприятий в Барнауле, Бийске и Омске, то здесь серьезных увольнений пока не ожидается. Правда, не исключено, что в сентябре арендатор может пересмотреть штатное расписание на заводах.
Каковы дальнейшие перспективы?
В апреле 2019 года седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске вынес решение в отношении компании «Юг Сибири», признанной банкротом. Конкурсное производство по трем активам холдинга будет проходить в течение полугода.
1 июля конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством о продлении срока инвентаризации имущества должника на 3 месяца. Рассмотрение его намечено на 19 августа.
Между тем, источники, близкие к происходящему утверждают, что положение компании «Благо» достаточно шаткое. Якобы арендатор до минимума сократил объем закупа сои и рапса, предприятия в Бийске и Омске работают на условиях сокращенной рабочей недели. На «Барнаульском маслоэкстракционном заводе» переработка ведется с колес.
В пресс-службе «Благо» утверждают обратное и заверяют, что «ведут активную подготовку к старту нового аграрного сезона».