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Экономика

Федеральные журналисты вновь перепутали два Алтая даже на карте

Журналисты федеральных изданий снова перепутали Республику Алтай и Алтайский край. Газета «Известия» опубликовала данные исследования, в котором Алтайский край оказался в списке регионов с «больной» экономикой.

Поисковая операция. Компас.
Поисковая операция. Компас.
СС0

В аутсайдерах по экономическому здоровью на самом деле числится Республика Алтай (77 место).

Так выглядит список антилидеров по экономическому здоровью, составленный «Эксперт РА» и «Росконгрессом».

Конец списка регионов по экономическому здоровью.
Конец списка регионов по экономическому здоровью.
Скриншот raexpert.ru/

Алтайский край занимает 70 место.

Регионы перепутали не только журналисты газеты «Известия», на публикацию которой ссылались другие издания, но и сами авторы исследования. Субъекты неправильно отметили даже на карте.

Карта экономического здоровья.
Карта экономического здоровья.
Скриншот raexpert.ru
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