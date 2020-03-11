Федеральные журналисты вновь перепутали два Алтая даже на карте

В аутсайдерах по экономическому здоровью на самом деле числится Республика Алтай (77 место).
Так выглядит список антилидеров по экономическому здоровью, составленный «Эксперт РА» и «Росконгрессом».
Конец списка регионов по экономическому здоровью.
Скриншот raexpert.ru/
Алтайский край занимает 70 место.
Регионы перепутали не только журналисты газеты «Известия», на публикацию которой ссылались другие издания, но и сами авторы исследования. Субъекты неправильно отметили даже на карте.
Карта экономического здоровья.
Скриншот raexpert.ru