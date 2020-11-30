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30 ноября
Экономика

Федеральный бюджет выделил Алтайскому краю еще 300 млн рублей. На что они пойдут

Правительство России направило в Алтайский край ещё более 300 миллионов рублей по программе индивидуального социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба правительства края.

Бюджет Алтайского края
Бюджет Алтайского края
Алтайское краевое законодательное собрание

Миллиард для Алтая

Реализация индивидуальной программы развития Алтайского края на 2020−2024 годы стартовала в 2020 году. Ежегодно регион будет получать 1 миллиард рублей из федерального бюджета.

В регион из федерального бюджета уже направлено около 700 миллионов рублей, из которых 300,5 миллионов рублей поступили в конце ноября по линии Минэкономразвития России на реализацию мероприятий по поддержке малого бизнеса.

И вот сообщается о новом транше — еще 300 млн рублей.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

На что его потратят

В пресс-службе правительства объяснили, на какие цели будут направлены (или уже направлены) эти деньги.

  • На докапитализацию фонда развития Алтайского края и фонда микрозаймов.
  • На субсидирование приобретения оборудования субъектами МСП.
  • На создание инженерной и дорожной инфраструктуры для стимулирования жилищного строительства.
  • На обновление коммунальной и дорожно-строительной техники.
  • На строительство общеобразовательной школы в барнаульском поселке Спутник.

Объем поддержки через Фонд развития края за счет федерального бюджета составит 100 млн рублей. А в 2021 году эта сумма увеличится в 2,5 раза, а всего за период реализации программы — 940 млн.

Школа в барнаульском поселке Спутник. Проект.
Школа в барнаульском поселке Спутник. Проект.
Конкурсная документация.

На что потратят последний транш

Последние 300 млн рублей поступят в регион в ближайшее время — на них купят дорожно-строительную технику для развития региональной дорожной сети.

Дорожные работы на трассе Алейск - Петропавловский район - Смоленский район.
Дорожные работы на трассе Алейск — Петропавловский район — Смоленский район.
Дарья Зыкова.

Кто получил льготные займы и субсидии

В 2020 году льготные займы на общую сумму 61,7 млн рублей уже предоставлены компаниям «АЗСМ» и «Алтай Игрушка».

На завершающей стадии рассмотрения (на сумму 39,3 миллиона рублей) находится заявка компании «Алтайский битумный терминал», информирует миниэкономразвития края.

По другому направлению — субсидирование части затрат, связанных с покупкой малым и средним бизнесом оборудования, —
заключено 201 соглашение. На субсидирование направят 303,5 млн рублей (с учетом софинансирования из краевого бюджета). Финансирование будет осуществлено до 4 декабря 2020 года.

В «Алтайский фонд микрозаймов» поступили заявки на 230 млн рублей — малый и средний бизнес представил свои инвестпроекты. На 1 декабря одобрено финансирование 5 заявок на 43,4 млн.

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