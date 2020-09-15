Федеральный инвестор заявил о готовности вступить в борьбу за проблемный актив на Алтае

13 октября начнется прием заявок на торги по продаже имущества крупного мелькомбината в Ребрихе. Компания «Алтайзернокомплекс», некогда аффелированная с холдингом «Юг Сибири», сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Как минимум один потенциальный покупатель уже заявил о своей готовности участвовать в аукционе.

Как следует из объявления о проведении торгов, заявки принимаются до 18 ноября. Сама продажа в формате открытого аукциона пройдет 24 ноября.

Реализовывать имущество Ребрихинского мелькомбината будут несколькими лотами. Отдельно продадут две квартиры на станции Ребриха, несколько машин, прицепов и тепловозов.

Самый «весомый» лот включает объекты и оборудование самого мелькомбината. В него вошли земельный участок площадью 126 тыс. кв. метров, гараж, здание офиса, зерносклады, котельная, мельница, сепараторы, станки, весовые и многое другое, вплоть до наклеек на мешки с мукой.

На «Ребрихинском мелькомбинате». Сергей Бутин

Начальная стоимость имущества — 91,9 млн рублей. Для участия в торгах потенциальному покупателю необходимо внести депозитом 5% от этой суммы.

Что происходит с объектом

«Ребрихинский мелькомбинат» перешел под управление «Юга Сибири» в мае 2017 года. Агрохолдинг выкупил его на торгах по делу о банкротстве компании «Пава» за 69,7 млн рублей. После этого и была зарегистрирована компания «Алтайзернокомплекс».

В модернизацию объекта «Юг Сибири» вложил более 100 млн рублей. Производственные возможности предприятия позволяли перерабатывать 500 тонн зерна в сутки (две секции по 250 тонн).

Ребрихинский мелькомбинат Компания «Юг Сибири»

Однако, по информации altapress.ru, на полную мощность мелькомбинат так и не вышел. В 2018 году продукцию здесь вырабатывали только под заказ и небольшими партиями, а в 2019-м переработку и вовсе прекратили.

Новый арендатор объектов «Юга Сибири» — федеральная компания «Благо» — мельницу закрыла, а элеватор использовала только под хранение подсолнечника для своих заводов.

На «Ребрихинском мелькомбинате» Сергей Бутин

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе компании, с мая 2020 года объект полностью законсервирован из-за отсутствия достаточных объемов доступного масличного сырья в регионе.

Что говорят арендаторы

Несмотря на все сложности, виды на мелькомбинат у «Благо» все же имеются, но при условии, что объект можно будет загрузить, с чем в последнее время возникают трудности.

Сергей Бахонкин,

исполнительный директора ГК «Благо»:

Наличие подобной инфраструктуры является важным подспорьем и конкурентным преимуществом для обеспечения своей сырьевой безопасности и развития бизнеса в регионе. Однако с мая алтайские площадки работают «с колес». Конъюнктура рынка масличных последние годы в Алтайском крае такова, что мы не можем рассчитывать на загрузку мощностей для хранения в Ребрихе: сырья в достаточных количествах в регионе нет, так как оно «уезжает» в Казахстан. Мы надеемся на принятие соответствующих мер со стороны руководства края.

Помимо мелькомбината в аренде у «Благо» находятся два маслоэкстракционных завода в Барнауле и Бийске.