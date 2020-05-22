Фестиваль Arkhangelsk Blues в первый день собрал 1000 любителей блюза

В течение двух часов зрители наслаждались чистым звуком и мастерством участников первого фестивального дня. Гитарная встреча на высшем уровне, потрясающие The CrossroadZ Сергея Воронова и знаменитый квинтет Игоря Бутмана открыли пятнадцатый юбилейный Arkhangelsk Blues Festival под виртуальные аплодисменты, которые зрители оставляли в комментариях.

Владимир Клычников,

бизнес-лидер банка «Открытие» в Архангельской области:

Очень рад, что несмотря ни на что традиционный музыкальный фестиваль «Arkhangelsk Blues» все же состоялся. Блюз, как известно, славится своими импровизациями. Поэтому кому, как не организаторам блюз-фестиваля, импровизировать и находить новые способы исполнения музыки! Банк «Открытие» как надежный партнер фестиваля со своей стороны, безусловно, поддержал решение Тима Дорофеева и его команды об изменении формата выступлений и сделал все, чтобы они состоялись.

Сегодня, во второй день фестиваля, ценителей хорошей музыки ждут So Rocking Blues Band (Архангельск), Ксения Федулова & Jam Duet (Москва) и Петрович блюз бэнд (Вологда). Трансляция начнётся в 19:00 по московскому времени на сайте фестиваля, на YouTube-канале и в аккаунтах фестиваля в социальных сетях.

Кроме того, на площадках проекта уже доступны все выступления первого дня фестиваля. А в дальнейшем любители блюза смогут смотреть в записи все три вечерних концерта, которые состоятся в рамках Arkhangelsk Blues.

ПАО Банк «ФК Открытие». (16+)