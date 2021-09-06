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Финальный аккорд. Реконструкция моста по улице Челюскинцев в Барнауле завершается досрочно

Дорожники начали укладку асфальта на мосту по улице Челюскинцев в Барнауле. Реконструкция этого объекта дорожной инфраструктуры проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Завершающий этап реконструкции моста по улице Челюскинцев.
Завершающий этап реконструкции моста по улице Челюскинцев.
Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула

В настоящее время специалисты проводят укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Затем будет уложен верхний слой дорожного полотна.

Кроме того, в ближайшее время дорожники начнут укладку асфальта на пешеходных дорожках и установят линии освещения.

Завершающий этап реконструкции моста по улице Челюскинцев.
Завершающий этап реконструкции моста по улице Челюскинцев.
Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула

А завершающим этапом реконструкции моста через Барнаулку по улице Челюскинцев станет благоустройство подходов к инженерному сооружению и прилегающей территории.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, к ремонту объекта в рамках нацпроекта"Безопасные качественные дороги" приступили с 1 февраля текущего года.

Ранее мост обследовали специалисты. Эксперты пришли к выводу — несущие конструкции переправы находятся в аварийном состоянии. Именно поэтому в рамках реконструкции моста объект буквально возвели заново: для этого полностью снесли старое сооружение, переложили все коммуникации.

Завершающий этап реконструкции моста по улице Челюскинцев.
Завершающий этап реконструкции моста по улице Челюскинцев.
Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула

По контракту, срок завершения реконструкции моста — 1 ноября. При этом подрядчик в лице «ООО «Барнаульское ДСУ № 4» гарантировал досрочно завершить все работы и сдать объект уже в сентябре.

Работы по реконструкции моста ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составляет 87,8 млн рублей.

Проезжая часть нового моста станет шире на 60 сантиметров и составит 9 метров. Пешеходные тротуары на старом сооружении имели ширину в 1,6 метра, на новом — 2,25 метра. Длина моста через Барнаулку составит порядка 66 метров.

Завершающий этап реконструкции моста по улице Челюскинцев.
Завершающий этап реконструкции моста по улице Челюскинцев.
Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Новый мост снова сможет обеспечивать пропуск транспорта с развязки моста через Обь на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор.

Всего в Барнауле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2021 год будет отремонтировано 23 дорожных участка. Сумма средств, направленная на реализацию национального проекта, составила более 907 миллионов рублей.

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