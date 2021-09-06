Финальный аккорд. Реконструкция моста по улице Челюскинцев в Барнауле завершается досрочно

В настоящее время специалисты проводят укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Затем будет уложен верхний слой дорожного полотна.
Кроме того, в ближайшее время дорожники начнут укладку асфальта на пешеходных дорожках и установят линии освещения.
А завершающим этапом реконструкции моста через Барнаулку по улице Челюскинцев станет благоустройство подходов к инженерному сооружению и прилегающей территории.
Как неоднократно сообщал altapress.ru, к ремонту объекта в рамках нацпроекта"Безопасные качественные дороги" приступили с 1 февраля текущего года.
Ранее мост обследовали специалисты. Эксперты пришли к выводу — несущие конструкции переправы находятся в аварийном состоянии. Именно поэтому в рамках реконструкции моста объект буквально возвели заново: для этого полностью снесли старое сооружение, переложили все коммуникации.
По контракту, срок завершения реконструкции моста — 1 ноября. При этом подрядчик в лице «ООО «Барнаульское ДСУ № 4» гарантировал досрочно завершить все работы и сдать объект уже в сентябре.
Работы по реконструкции моста ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составляет 87,8 млн рублей.
Проезжая часть нового моста станет шире на 60 сантиметров и составит 9 метров. Пешеходные тротуары на старом сооружении имели ширину в 1,6 метра, на новом — 2,25 метра. Длина моста через Барнаулку составит порядка 66 метров.
Новый мост снова сможет обеспечивать пропуск транспорта с развязки моста через Обь на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор.
Всего в Барнауле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2021 год будет отремонтировано 23 дорожных участка. Сумма средств, направленная на реализацию национального проекта, составила более 907 миллионов рублей.