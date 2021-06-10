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Экономика

Финансист назвал лучшее время для покупки долларов

Чтобы выбрать оптимальный момент для покупки долларов, нужно следить за риторикой Федрезерва США, пишет ПРАЙМ.

Доллары.
Доллары.
Ervins Strauhmanis, CC BY 2.0, part from original.

Если к концу года ФРС приступит к обсуждению планов по сворачиванию поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам — такой совет дал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.

«Если американский регулятор к концу года начнет обсуждать планы по ужесточению денежно-кредитной политики — повышению кредитной ставки и сворачиванию программы выкупа активов, то на этом фоне позиции доллара усилятся по отношению ко всем валютам, в том числе к евро и рублю», — рассказал Верников.

Он также отметил, что монетарная политика Евроцентробанка в данный момент остается предельно мягкой, инфляция в Евросоюзе ниже, чем в США, «так что и вероятность, что европейцы начнут закручивать гайки ниже», пишет News.ru.

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