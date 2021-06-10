Финансист назвал лучшее время для покупки долларов

Чтобы выбрать оптимальный момент для покупки долларов, нужно следить за риторикой Федрезерва США, пишет ПРАЙМ.

Если к концу года ФРС приступит к обсуждению планов по сворачиванию поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам — такой совет дал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.

«Если американский регулятор к концу года начнет обсуждать планы по ужесточению денежно-кредитной политики — повышению кредитной ставки и сворачиванию программы выкупа активов, то на этом фоне позиции доллара усилятся по отношению ко всем валютам, в том числе к евро и рублю», — рассказал Верников.

Он также отметил, что монетарная политика Евроцентробанка в данный момент остается предельно мягкой, инфляция в Евросоюзе ниже, чем в США, «так что и вероятность, что европейцы начнут закручивать гайки ниже», пишет News.ru.