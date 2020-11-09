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Экономика

Финансовая отдача от повышения пенсионного возраста оказалась микроскопической

Эффект от повышения пенсионного возраста за два года оказался микроскопическим — к такому выводу пришла Счетная палата, посчитав трансферты на выплату страховых пенсий.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

Бюджет сэкономил на этом лишь 136 млрд рублей. А из-за пандемии и кризиса вливания в пенсионную систему государству придется увеличить до 941,42 млрд рублей за счет Резервного фонда, пишет «Независимая газета».

Согласно данным Счетной палаты, до конца года в бюджет Пенсионного фонда РФ может недопоступить до 420 млрд рублей страховых взносов на выплату страховой пенсии. Дефицит бюджета фонда может составить более 183 млрд рублей.

Средства, которые поступят в ПФР из Резервного фонда, предназначены не только на покрытие дефицита, но и на сбалансированность бюджета Пенсионного фонда в 2021 и 2022 годах.

Планам «финансовой отдачи» от повышения пенсионного возраста не суждено было сбыться из-за пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса, считают эксперты. При ожидаемой экономии порядка 100 млрд рублей в год она оказалась нулевой ввиду возросших бюджетных расходов на поддержку малого и среднего бизнеса и налоговые льготы IT-компаниям, пишет News.ru.

Специалисты считают, что восстановление российской системы пенсионного обеспечения возможно не раньше 2023 года, но только при условии возобновления роста ВВП наряду с увеличением рынка труда уже в конце этого — начале следующего года.

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