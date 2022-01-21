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Экономика

Финансовые лазейки. Как мошенники обманывают инвесторов через особое приложение

Новый вид мошенничества набирает обороты в России. Злоумышленники обманывают потенциальных инвесторов фондового рынка. Какой преступной схемой они пользуются — в разборе altapress.ru.

Мошенничество в интернете. Деньги.
Мошенничество в интернете. Деньги.
altapress.ru
1
Как инвесторов обманывают через специальное приложение?

Мошенники предлагают людям инвестировать в фондовый рынок, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт объяснил, как работает эта схема обмана. По его словам, человек может увидеть сайт, который предлагает «инвестировать онлайн и получать высокий доход».

Дальше, после регистрации на «брокерском» сайте, на «жертву» выходит специалист — по телефону или онлайн. Он рекомендует установить на телефон особое приложение, в котором деньги вытягивают под разными предлогами. Это может быть купля-продажа акций, облигаций и валютных корзин.

2
Почему россияне страдают от инвестиционного мошенничества?
Интернет-мошенничество.
Интернет-мошенничество.
Pixabay.com

Россияне страдают от мошенничества, потому что они хотят приумножить накопленные деньги и при этом сталкиваются с множеством трудностей, считает Соловьев.

3
А в каких регионах обманывают инвесторов?

Иван Соловьев предупредил, что доверчивых инвесторов обманывают по всей России. «Будьте осторожны, не поддавайтесь соблазну и искушению, ведь именно на этом и играют преступники», — сказал он.

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