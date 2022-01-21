Финансовые лазейки. Как мошенники обманывают инвесторов через особое приложение

1

Как инвесторов обманывают через специальное приложение?

Мошенники предлагают людям инвестировать в фондовый рынок, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт объяснил, как работает эта схема обмана. По его словам, человек может увидеть сайт, который предлагает «инвестировать онлайн и получать высокий доход».

Дальше, после регистрации на «брокерском» сайте, на «жертву» выходит специалист — по телефону или онлайн. Он рекомендует установить на телефон особое приложение, в котором деньги вытягивают под разными предлогами. Это может быть купля-продажа акций, облигаций и валютных корзин.