Финансовые лазейки. Как мошенники обманывают инвесторов через особое приложение

Мошенники предлагают людям инвестировать в фондовый рынок, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Эксперт объяснил, как работает эта схема обмана. По его словам, человек может увидеть сайт, который предлагает «инвестировать онлайн и получать высокий доход».
Дальше, после регистрации на «брокерском» сайте, на «жертву» выходит специалист — по телефону или онлайн. Он рекомендует установить на телефон особое приложение, в котором деньги вытягивают под разными предлогами. Это может быть купля-продажа акций, облигаций и валютных корзин.
Россияне страдают от мошенничества, потому что они хотят приумножить накопленные деньги и при этом сталкиваются с множеством трудностей, считает Соловьев.
Иван Соловьев предупредил, что доверчивых инвесторов обманывают по всей России. «Будьте осторожны, не поддавайтесь соблазну и искушению, ведь именно на этом и играют преступники», — сказал он.