Финансовый аналитик рассказал, когда нужно покупать валюту

Сделать это будет выгодно после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября, когда курс должен опуститься до 71−72 рублей за доллар, считает финансовый аналитик Виталий Калугин, пишет ura.ru.
По данным Центробанка РФ, во время пандемии и мирового кризиса россияне бросились массово скупать иностранную валюту на сумму более двух тысяч долларов, сообщает «Ридус».
Сумма наличных на руках россиян по последней информации составила более 12 трлн рублей и обновила исторический максимум, сказал Калугин.
«На эти деньги не покупают квартиры, деть куда-то тоже не могли. Деньги складывают про запас. Но при текущих ценах на нефть неразумно покупать валюту по 75 рублей за доллар», — сказал финансовый аналитик.
По прогнозам эксперта, к концу 2020 года рубль должен укрепиться.
Ранее в Кремле прокомментировали резкий обвал национальной валюты.
«Чаще всего, практически всегда рубль потом откатывался назад, я имею в виду рубль потом уже рос, подрастал обратно», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Мониторинг ситуации с национальной валютой ведется ежедневно, заверил Песков.