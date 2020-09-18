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18 сентября
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Экономика

Финансовый аналитик рассказал, когда нужно покупать валюту

В период, когда доллар стоит в районе 75 рублей, скупать иностранную валюту не имеет смысла.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Сделать это будет выгодно после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября, когда курс должен опуститься до 71−72 рублей за доллар, считает финансовый аналитик Виталий Калугин, пишет ura.ru.

По данным Центробанка РФ, во время пандемии и мирового кризиса россияне бросились массово скупать иностранную валюту на сумму более двух тысяч долларов, сообщает «Ридус».

Сумма наличных на руках россиян по последней информации составила более 12 трлн рублей и обновила исторический максимум, сказал Калугин.

«На эти деньги не покупают квартиры, деть куда-то тоже не могли. Деньги складывают про запас. Но при текущих ценах на нефть неразумно покупать валюту по 75 рублей за доллар», — сказал финансовый аналитик.

По прогнозам эксперта, к концу 2020 года рубль должен укрепиться.

Ранее в Кремле прокомментировали резкий обвал национальной валюты.

«Чаще всего, практически всегда рубль потом откатывался назад, я имею в виду рубль потом уже рос, подрастал обратно», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мониторинг ситуации с национальной валютой ведется ежедневно, заверил Песков.

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