Финансовый эксперт посоветовал россиянам сократить расходы

Эксперт по финансовой грамотности Денис Ивлев порекомендовал россиянам сократить расходы. Он заявил радио Sputnik , что цены растут в том числе из-за паники граждан.

Ивлев подчеркнул, что нужно не поддаваться ажиотажу и уменьшить траты на покупки.

«За счет чего сейчас растут цены? Во-первых, сократилось предложение, так как поставки прекращены из-за санкций. Во-вторых, люди из-за страха хотят быстрее потратить деньги, паникуя, что они обесценятся», — пояснил эксперт по финансовой грамотности.

По словам Ивлева, из-за изменения курса рубля авто и бытовая техника должны были подорожать на 15%. Но цены на них выросли вдвое. Речь, отметил он, идет о компаниях, которые были завязаны на международных поставках.

«Особенность в том, что многие компании товары закупили до всей ситуации, склады забиты, но они решили заработать на панике россиян: купили по прежним закупочным ценам, а продают с учетом повышения, в разы увеличивая наценку», — добавил Ивлев.

Ранее эксперт Зельцер рассказал, что будет с рублем в ближайшее время.