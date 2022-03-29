29 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Финансовый эксперт посоветовал россиянам сократить расходы

Эксперт по финансовой грамотности Денис Ивлев порекомендовал россиянам сократить расходы. Он заявил радио Sputnik, что цены растут в том числе из-за паники граждан.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Ивлев подчеркнул, что нужно не поддаваться ажиотажу и уменьшить траты на покупки.

«За счет чего сейчас растут цены? Во-первых, сократилось предложение, так как поставки прекращены из-за санкций. Во-вторых, люди из-за страха хотят быстрее потратить деньги, паникуя, что они обесценятся», — пояснил эксперт по финансовой грамотности.

По словам Ивлева, из-за изменения курса рубля авто и бытовая техника должны были подорожать на 15%. Но цены на них выросли вдвое. Речь, отметил он, идет о компаниях, которые были завязаны на международных поставках.

«Особенность в том, что многие компании товары закупили до всей ситуации, склады забиты, но они решили заработать на панике россиян: купили по прежним закупочным ценам, а продают с учетом повышения, в разы увеличивая наценку», — добавил Ивлев.

Ранее эксперт Зельцер рассказал, что будет с рублем в ближайшее время.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость