Финансовый эксперт рассказал об итогах уходящего 2019 и дал прогноз на наступающий год

— Алексей, чем запомнился уходящий год?

— 2019 год отметился заметным ростом фондовых рынков. Если в прошлом году на первое место вышли антирисковые настроения, в том числе в связи с санкциями США, то в этом повышенным спросом пользовались именно развивающиеся рынки. Это связано в том числе с ростом средней доходности по дивидендам на российском рынке до 7%, по этому показателю он один из самых привлекательных в мире. Индекс «МосБиржи» обновил исторический максимум, то же самое сделали американские бенчмарки S&P 500 и Dow Jones и имеют все шансы сохранить тенденцию до конца года.

Ожидания рецессии, которые были сильны в 2018 году, не оправдали себя благодаря активности потребителей и действиям мировых регуляторов. Инфляция во всем мире находится на низком уровне, что позволило Центробанкам, вопреки ожиданиям, проводить политику смягчения. В этому году ФРС США снизила процентную ставку четыре раза. Кроме этого, поддерживает рынки прогресс в торговой войне (недавно Китай и США договорились о первой фазе соглашения). Это повышает инвестиционную привлекательность акций, в том числе улучшает отношение иностранных инвесторов к российскому рынку.

В целом на фоне снижения ставок по банковским вкладам люди стали больше инвестировать. Количество частных инвесторов на российском фондовом рынке превысило 3,5 млн человек, брокерские счета для торговли открыли 1,6 млн человек. Для нас это достижение, учитывая в разы меньший процент вовлеченности соотечественников по сравнению с США.

— А какие тренды были основными?

— В Америке повышенным спросом пользовались технологический сектор и сектор жилищного строительства. Например, акции Apple с начала года выросли на 77%. И это несмотря на то, что на компанию ложатся наибольшие риски от торговой войны, так как основная часть ее производства расположена в Китае. Акции Nvidia, которая производит микрочипы для компаний из Поднебесной, также подорожали с января более чем на 70%.

Сектор потребительских товаров в США вырос на 27%, лучше других выглядели акции производителя косметики Estee Lauder (+56,9%) и товаров для ухода за кожей Procter & Gamble (+35,6%). Акции крупнейшей сети по продаже стройматериалов Home Depot выросли на 27%. Хорошие результаты сектора демонстрируют высокий уровень потребительской уверенности американцев.

В России отличились акции АФК «Система», которые с начала года подорожали на 88%, компания была сильно недооценена после затяжного разбирательства с «Роснефтью» и в этом году отыгрывала падение. Акции нефтяников — «Сургутнефтегаза» и «Газпрома» — подорожали на 80% и 63% соответственно. Одним из драйверов роста выступили дивиденды.

Инвестиционный бум в России: как защитить свои вложения и увеличить доходность. СС0

— А чем был интересен год для самой компании?

— Этот год стал по-настоящему знаковым для нас. В октябре головная компания Freedom Holding Corp. получила листинг на ведущей международной площадке Nasdaq. Мы первая компания из СНГ, кто сумел этого добиться. Это большой успех, ведь требования Nasdaq одни из самых строгих в мире. Мы шли к этому последние пять лет, реструктуризировали бизнес во всех семи странах присутствия, прошли все проверки и аудиты. Это важное событие не только для нас, но и для всего российского финансового сообщества. Мы во многом первопроходцы — первыми вышли на Nasdaq, ранее первыми открыли доступ инвесторам к рынку IPO, создали первый в РФ интернет-магазин акций Freedom24. Мы активно развиваем инфраструктуру российского рынка — открываем доступ к новым акциям, в этом году совместно с Санкт-Петербургской биржей запустили новый индекс «Фридом — Лидеры технологий». На него был запущен одноименный биржевой паевой фонд (БПИФ), в который вошли 10 ведущих американских компаний технологического сектора, среди которых Google, Apple, Microsoft. БПИФ — один из самых надежных инструментов, он позволяет стать акционером крупнейших мировых корпораций с наименьшими затратами. Один пай стоит 1000 рублей, что значительно дешевле, чем купить одну акцию, при этом фонд диверсифицирует риски благодаря пропорциональным долям вложения в бумаги, которые включены в него.

— Что изменилось после выхода на Nasdaq?

— Мы уже видим рост клиентской базы. Nasdaq подтвердил стабильность и прозрачность бизнеса холдинга — а это одно из самых важных качеств в финансовой сфере. Кроме того, он открыл доступ для большего количества потенциальных международных инвесторов, поэтому вырос объем торгов нашими акциями (тикер — FRHC). Мы раскрываем финансовую отчетность в соответствии с требованиями американского регулятора — Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая понятна американским участникам рынка. Во втором квартале мы показали сильные результаты: выручка Freedom Holding Corp. выросла на 89%, а комиссионные доходы — на 106%.

— Чего ожидаете от 2020-го?

— Наступающий год для нас как для компании будет годом консолидации бизнеса. На финансовых рынках мы ожидаем разнонаправленную динамику. С одной стороны, мы не видим причин для заметного спада или кризиса, наоборот, американский «бычий рынок» продолжит свое наступление. Однако существуют и факторы неопределенности — по-прежнему не ясно, как будут развиваться американо-китайские отношения, нет четкого понимания, куда движется Великобритания с ее Brexit и чем вообще будет жить европейская экономика. В текущей ситуации многие инвесторы предпочитают переходить в «защитные» активы. Мы в свою очередь выступаем за баланс и диверсификацию. Что бы ни происходило в 2020-м, надежный и сбалансированный инвестиционный портфель, сочетающий в себе самые разные инструменты, станет вашей опорой и залогом финансового благополучия. Удачных вам инвестиций в новом году!