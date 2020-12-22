Финансовый лизинг с остаточной стоимостью на грузовые ТС и транспорт специального назначения в «Европлане»: платежи до 2-х раз ниже

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает лизинг с остаточной стоимостью на грузовые транспортные средства и транспорт специального назначения. Финансовый лизинг с остаточной стоимостью поможет клиентам снизить ежемесячные платежи до 2-х раз на весь срок действия договора.

При оформлении в «Европлане» в лизинг грузовых транспортных средств или транспорта специального назначения клиентам доступно финансирование с минимальным ежемесячным платежом. Например, минимальный платеж на седельный тягач MAN TGX 18.400 составит 76 000 рублей.*

По завершении договора лизинга клиент «Европлана» самостоятельно решает: продлить договор, вернуть транспорт компании или же выкупить его по остаточной стоимости. Одно из главных преимуществ финансового лизинга — клиент получает новое транспортное средство для работы, при этом денежные средства остаются в обороте, и их можно направить на развитие бизнеса.

*Ежемесячный платеж от 76 182 руб.: срок лизинга 60 месяцев, удорожание 1,52%, аванс 49%. Расчет приведен в рублях для седельного тягача MAN TGX 18.400 4×2 с рекомендованной ценой от 7 800 000 руб. и выкупным платежом — 31,5% от цены техники. АО «ЛК «Европлан». ОГРН 1177746637584