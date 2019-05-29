Финская компания требует изъять и уничтожить ледобуры «Тонара» из-за спора о патенте

Компания из Финляндии требует в суде запретить группе компаний из Барнаула «Тонар» производить, продавать или хранить для продажи изделия, которые используют запатентованный промышленный образец «рукоятка для ледобура». Она также добивается изъятия и уничтожения всех подобных изделий, так как считает, что патент на рукоятку принадлежит ей.

Компания КЛ-Техо Ой (KL-Teho Oy) из города Корпилахти (Финляндия) обратилась в арбитражный суд Алтайского края с иском к фирмам «Тонар Плюс» и «Трофей-2» и к производственному кооперативу «Тонар». Она требует запретить им использовать промышленный образец «рукоятка для ледобура (в материалах суда ошибочно указано: «ледоруба»), изготовленный по патенту № 66638. Патент зарегистрировала финская компания в России в 2008 году.

Финская сторона намерена в суде добиться изъятия у алтайских предприятий и уничтожения всех образцов ледобуров четырех моделей, в которых использованы эти рукоятки.

Представитель «Тонара» считает решение на выдачу патента финской компании не соответствующим критериям оригинальности. А представитель фирмы «Трофей-2» заявил в суде, что ему нужно время для формирования правовой позиции. Судебное заседание отложено до 4 июня. Ведет процесс судья Максим Кулик.