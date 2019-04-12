Фирма из Новосибирска заплатит 800 тысяч за то, что ее земли на Алтае заросли сорняками

Компания «Заря» из Новосибирска заплатит 800 тысяч рублей за то, что не использовала свои сельхозземли на Алтае. Такое решение вынес суд Советского района в Новосибирске по иску управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, пишет Интерфакс .

Ведомство выявило, что «Заря» забросила 423,5 га земель сельхозназначения. Россельхознадзор сообщил, что угодья зарастают деревьями, кустарниками и сорняками. Никакой профильной работы на этом участке не ведется.

Еще в прошлом году ведомство провело проверку и привлекло компанию «Заря» к административной ответственности (невыполнение мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв), выписав штраф в 400 тыс. рублей.

Компания не обжаловала постановление, но и штраф не заплатила. Нарушение «Заря» тоже не устранила. Россельхознадзор в начале 2019 года передал дело в мировой суд судебного участка Советского района города Новосибирска.

Суд вынес постановление о признании «Зари» виновным в административном правонарушении (неуплата административного штрафа) и оштрафовал фирму на 800 тыс. рублей.

В начале апреля постановление вступило в законную силу.