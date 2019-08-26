Fitch повысило кредитные рейтинги АО «Россельхозбанк» до инвестиционного уровня

19 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее — агентство) повысило рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО «Россельхозбанк» с уровня ВВ+ до ВВB-. По рейтингам установлен «Стабильный» прогноз. Повышение рейтингов Банка последовало за аналогичным действием по суверенному рейтингу России.

По мнению агентства, повышение рейтингов АО «Россельхозбанк» отражает улучшение оценки Fitch Ratings в отношении финансовой гибкости российских властей и, как следствие, готовности оказать поддержку Банку в случае необходимости.

Уровень рейтингов АО «Россельхозбанк» также учитывает 100-процентную государственную собственность, высокую системную значимость Банка, и важную роль, которую Банк играет в реализации политики поддержки российского агропромышленного комплекса.

«Это ожидаемое рейтинговое действие вслед за повышением суверенного рейтинга. Банк успешно справлялся с решением поставленных задач в условиях санкций и низких инвестиционных рейтингов. Поэтому повышение рейтингов — это хорошая новость, но никак не повлияет на нашу политику заимствований на внешних рынках», — отметил первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк»