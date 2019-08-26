Fitch повысило кредитные рейтинги АО «Россельхозбанк» до инвестиционного уровня

По мнению агентства, повышение рейтингов АО «Россельхозбанк» отражает улучшение оценки Fitch Ratings в отношении финансовой гибкости российских властей и, как следствие, готовности оказать поддержку Банку в случае необходимости.
Уровень рейтингов АО «Россельхозбанк» также учитывает 100-процентную государственную собственность, высокую системную значимость Банка, и важную роль, которую Банк играет в реализации политики поддержки российского агропромышленного комплекса.
«Это ожидаемое рейтинговое действие вслед за повышением суверенного рейтинга. Банк успешно справлялся с решением поставленных задач в условиях санкций и низких инвестиционных рейтингов. Поэтому повышение рейтингов — это хорошая новость, но никак не повлияет на нашу политику заимствований на внешних рынках», — отметил первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.
АО «Россельхозбанк»