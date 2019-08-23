Fitch Ratings повысило Банку «Левобережный» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента.

По мнению экспертов Fitch, повышение рейтинга Банка «Левобережный» главным образом отражает продолжающийся рост стабильных показателей деятельности банка при сохранении разумных аппетитов к риску и надежных буферов ликвидности и капитала.
Аналитики агентства, комментируя рейтинг, отмечают, что тренды по депозитам являются стабильными, рентабельность устойчива с доходностью на средние активы (ROAA) 2% в 2018 году. Прибыльность поддерживается высокой чистой процентной маржой, комиссионным доходом и низкими расходами на обесценение.
Стабильный прогноз по рейтингу банка отражает ожидания Fitch, что показатели останутся относительно стабильными в среднесрочной перспективе и любое потенциальное умеренное ухудшение качества активов может быть поглощено значительной прибылью до создания резервов без разрушения буфера капитала.
Справка
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