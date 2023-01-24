Физики плачут, юрики смеются. Как банкротились Алтай и Сибирь в 2022 году

Число корпоративных банкротств в Алтайском крае снижается активнее, чем в целом по России, зато физические лица разоряются почти вдвое интенсивнее, чем в целом по стране. В сложившейся в Сибири и на Алтае ситуации разбирался altapress.ru.

Юрлица и «крестьяне»

По данным Федресурса, количество банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в 2022 году росло в четырех регионах Сибирского федерального округа и снижалось — в шести, в том числе в Алтайском крае.

У нас банкротств по сравнению с 2021 годом стало меньше на 32,7%, в Кузбассе — на 30,1%, в Новосибирской области — на 24,4%. Вместе с тем, в абсолютных цифрах последняя занимает шестое место по РФ по общему количеству разорившихся юрлиц.

В Омской области число банкротств сократилось на 12,9%, в Иркутской — на 11,7%. Лучший результат показала Хакасия — там разорилось на 60% меньше фирм, чем годом ранее.

Алтай — главный по банкротствам

Республика Алтай стала лидером Сибири по росту банкротств юрлиц и КФХ — за минувший год их стало на 77,8% больше, чем в 2021 году. На 39,2% увеличилось число банкротств в Томской области, на 16,7% — в Тыве, на 4,2% — в Красноярском крае.

В среднем по РФ в 2022 году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2%. Аналитики Федресурса отмечают, что после завершения моратория, действовавшего с 1 апреля по 1 октября 2022 года, всплеска банкротств не произошло.

Алексей Юхнин,

руководитель Федресурса:

Рост числа публикаций намерений кредиторов, который мы наблюдали сразу после завершения моратория, достаточно быстро себя исчерпал. Исходя из этого, никаких предпосылок к всплеску количества корпоративных банкротств в ближайшей перспективе не видно.

Бизнесмен. Pixabay.com

Банкротства юрлиц по отраслям

В целом по России максимальное количество банкротств зафиксировано в научно-технической сфере, а также в торговле, строительстве, недвижимости и на обрабатывающих производствах.

Рост банкротств наблюдался в категориях: «транспортировка и хранение» (+6%), «гостиницы и общественное питание» (+12,5%), «прочие услуги» (+19,6%), а также «здравоохранение» (+2,6%).

Отмечается также большой прирост (+150%) в категории «госуправление и соцобеспечение», однако здесь имеет место эффект низкой базы — в абсолютных цифрах это всего пять разорившихся структур против двух в предыдущем году.

Зарплата. Кошелек. CC0

ИП и физлица

Количество судебных решений о реализации имущества физических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2022 году росло во всех регионах Сибири.

Сильнее всего — в Красноярском и Алтайском краях, а также в Республике Алтай. В Красноярском крае число разорившихся выросло вдвое — на 100,6%, в Алтайском крае — на 74,6% (4 тыс. чел против 2,3 тыс. в 2021 году). В Республике Алтай рост составил 130,3%.

В Хакасии число банкротств увеличилось на 57,4%, в Иркутской области — на 50,3%, в Кемеровской — на 47,7%, в Омской — на 46,8%, в Новосибирской — на 42,8%, в Томской — на 40,2%. В Тыве прирост составил 12,9%.

При этом в пересчете на 100 тыс. человек населения больше всего банкротств в 2022 году насчитывалось в Омской (276 человек) и Новосибирской (253) областях, а также Республике Алтай — 209.

Справка Количество граждан-банкротов в 2022 году в целом по РФ выросло на 44,2%, в 2021 году рост составлял 62%.

Бездомный. Михаил Хаустов

Внесудебные процедуры

Количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в 2022 году увеличилось во всех регионах СФО, за исключением Тывы — здесь зафиксировано их сокращение на 42% по сравнению с предыдущим годом.

Самый бурный рост наблюдался в Красноярском крае (+106,8%) и Хакасии (+103,4%). Республика Алтай продемонстрировала рост на 87,5%, Иркутская область — на 81%, Кемеровская — на 52,9%. В оставшихся четырех регионах СФО прирост составил менее 50%. В Алтайском крае +35,9%, в Томской области +32,1%, в Новосибирской +22,2%, в Омской +14,6%.

Банкротство. СС0

При этом в абсолютных цифрах Омская область (345 человек) заняла первое место в общесибирском и третье — в общероссийском списках. В Иркутской области разорился 181 человек, в Алтайском крае — 178, в Хакасии — 120. В остальных регионах СФО этот показатель не превышал 100 человек.

Илья Торосов,

первый замминистра экономического развития РФ: