Флот сохранили: как в Алтайском крае прошел сезон речной навигации

Реки — уникальный ресурс, которым располагает Алтайский край, и эти транспортные артерии необходимо использовать, как для развития экономического потенциала региона, так и для решения социальных задач. Такой посыл был озвучен на подведении итогов сезона речной навигации.

В ходе мероприятия глава краевого минтранса Александр Дементьев акцентировал внимание на том, что между региональными властями, ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», а также предприятиями речной и добывающей отраслей еще в 2015 году было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края.

В итоге, в течение четырех лет из федеральной и краевой казны, а также за счет внебюджетных источников на развитие речной инфраструктуры и транспорта было выделено 185 млн рублей.

Эти средства позволили увеличить период навигации. Сейчас суда могут курсировать на внутренних водных путях более 100 суток. Но по словам Александра Деметьева, с учётом погодных условий в текущем году навигация продлится до 15−20 ноября, а это повысит показатели перевозок грузов.

Речная навигация. Источник: пресс-служба Правительства Алтайского края.

Рекой уже удалось переправить 3,1 млн тонн грузов, из которых львиную долю — 2 млн. тонн — переориентировали с автодорог. Как итог — на автомобильные трассы была снижена нагрузка. Кроме того, речные перевозки позволили уменьшить интенсивность движения грузовиков.

Несомненный плюс речного транспорта заключается в том, что по себестоимости он является одним из самых дешевых.

Тот факт, что в Алтайском крае удалось сохранить речной флот и рабочие места в этой сфере, позволяют говорить о том, что это направление транспортной инфраструктуры получится развивать и будущем.

«К вопросу речных перевозок нужно подходить комплексно и следует целенаправленно развивать логистику», — добавил министр.

В плане береговой инфраструктуры в регионе за последние годы также удалось достигнуть определенных успехов. В частности, посредством частных вложений в краевой столице отремонтировали подъездную автодорогу к порту Восточный. Также были восстановлены краны для разгрузки барж, обновлены подкрановые пути и весовое хозяйство.

Речная навигация. Источник: пресс-служба Правительства Алтайского края.

Кроме того, дополнительно была восстановлена перевалка грузов с внутреннего водного транспорта в Усть-Пристанском, Калманском, Шелаболихинском районах.

Общее финансирование путевых работ в текущем году превысило 70 млн рублей. По состоянию на 30 октября грузовым речным флотом в крае перевезено 933 105 тонн грузов. Это на 9% больше, чем к аналогичной дате 2018 года.

Помимо экономического эффекта речные перевозки позволяют решать и социальные задачи. Сегодня в границах Алтайского края проходят четыре социально-значимых пассажирских маршрута: «Барнаул — Рассказиха», «Барнаул — Бобровка», «Барнаул — Кокуйское» и «Барнаул — Зеленый Клин».

В этом сезоне водным транспортом воспользовались более 130 тысяч жителей и гостей краевой столицы.

При этом, как подчеркнул начальник Барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн, пассажирские речные перевозки в нынешних условиях рентабельны только в европейской части России.

Речная навигация. Источник: пресс-служба Правительства Алтайского края.

«В других местах — они дотационные. В нашем крае речь идет о сохранении пассажирского флота, потому что это в основном социальное направление», — констатировал он.

В этой связи для сохранения пассажирских речных перевозок ежегодно бюджетами Алтайского края и Барнаула предусматриваются средства на погашение убытков, полученных на пригородных и городской линиях.

В текущем году размер компенсационных средств составил 11,1 млн рублей. Непосредственно из краевого бюджета было выделено 10,4 млн рублей.

Также на пассажирских линиях действуют льготы для тружеников тыла, ветеранов труда и реабилитированных. Цена детского билета на пригородных линиях составит 50% от стоимости проезда.

Поскольку практика реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта показала свою эффективность, стороны решили продолжить взаимодействие и подписали аналогичный документ на период 2019 — 2021 годы.