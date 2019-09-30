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Экономика

ФНС России предупреждает о мошенничестве с уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупреждает россиян о новой мошеннической схеме, с помощью которой злоумышленники пытаются обмануть плохо информированных людей, а также стариков и инвалидов.

Жители Алтайского края — одни из лучших в стране по уплате имущественных налогов.
Жители Алтайского края — одни из лучших в стране по уплате имущественных налогов.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Как пишет РБК, суть схемы заключается в отправке через «Почту России» в адрес ничего не подозревающих граждан поддельного письма о необходимости уплаты налогов или погашения задолженности по налоговым платежам.

В письме указываются фальшивые реквизиты, которые на самом деле принадлежат не налоговикам, а мошенникам.

ФНС России поспешила заявить, что никакого отношения к этим письмам не имеет. А проверять информацию о начисленных налогах, задолженности, пеням и штрафам лучше всего на портале nalog.ru.

Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», — подчеркнули в ведомстве.

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