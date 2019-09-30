ФНС России предупреждает о мошенничестве с уведомлениями

Как пишет РБК, суть схемы заключается в отправке через «Почту России» в адрес ничего не подозревающих граждан поддельного письма о необходимости уплаты налогов или погашения задолженности по налоговым платежам.
В письме указываются фальшивые реквизиты, которые на самом деле принадлежат не налоговикам, а мошенникам.
ФНС России поспешила заявить, что никакого отношения к этим письмам не имеет. А проверять информацию о начисленных налогах, задолженности, пеням и штрафам лучше всего на портале nalog.ru.
Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», — подчеркнули в ведомстве.