«Фонд, который помогает зарабатывать»

Ольга — жительница Заринска. Ушла в бизнес в 2001 году с градообразующего предприятия и ни разу не пожалела об этом. Недавно бизнес-вумен получила заем под 3,25%* годовых как предприниматель, который ведет бизнес в моногороде. На эти деньги будет оборудована тандыр — пекарня.

С Алтайским фондом микрозаймов сотрудничаю уже несколько лет. Проценты и раньше были привлекательные, но то, что сейчас выдадут заем под 3,25%* годовых — стало приятной неожиданностью. Услышала эту информацию по радио, но, честно говоря, не верила, пока не обратилась в представительство АФМ в Заринске.

История успеха предпринимательницы Ольги Майнингер Фото: «Алтайский фонд микрозаймов»

На полученные средства Ольга намерена закупить два тандыра, хлебопечку, расстойку для теста, тестомес, мясорубку, вытяжку, торговое оборудование. В пекарне будут делать разнообразную выпечку: узбекские лепешки, грузинские пури, самсу… Предприниматель рассчитывает на спрос, в моногороде этот рынок никем не занят.

Это направление — своеобразная диверсификация бизнеса. Много лет у Ольги Майнингер работают салоны красоты (в Заринске и Барнауле), цветочный магазин в Заринске. Когда-то занималась и строительными материалами, и пластиковыми окнами, но это, по ее мнению, сейчас нерентабельно, по крайней мере, в Заринске.

В маленьком городе приходится менять направления деятельности — такая специфика. Если уже почти 100% населения поставили пластиковые окна, стоит ли этим заниматься? Вероятно, был бы у меня основной бизнес в Барнауле, был бы другой расклад.

Уточняем: «Проценты в АФМ привлекательные, но не пугает ли пакет документов, который надо готовить?».

Однозначно, нет. Во-первых, у меня уже все идет по накатанной, уже не раз готовила документы. Во-вторых, сотрудники фонда помогают их заполнить. И, в-третьих, у меня два высших образования: финансово-экономическое и юридическое, отучилась по губернаторской программе. Чтобы оставаться на плаву, надо повышать свой образовательный уровень. Что ты за предприниматель, если не можешь сделать бизнес-план и подготовить финансовые документы?

Сын предпринимательницы Сергей Майнингер самостоятельно ведет бизнес в Барнауле. У него музыкальная школа и студия для репетиций и звукозаписи.

История успеха предпринимательницы Ольги Майнингер Фото: «Алтайский фонд микрозаймов»

История успеха предпринимательницы Ольги Майнингер Фото: «Алтайский фонд микрозаймов»

Все это открыто без заемных средств. Но если речь пойдет о финансовых вложениях и росте, думаю, он пойдет по той дороге, которую проторила мать. И положительная финансовая история нашей семьи в Алтайском фонде микрозаймов продолжится.

Кстати, о процентах. Для предпринимателей из моногородов, реализующих приоритетные проекты и имеющих залоговое обеспечение, — ставка по займам сейчас составляет 3,25%* годовых. В Алтайском крае статус моногорода имеют Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, Степное Озеро. Для остальных заемщиков (юридических лиц и ИП), желающих взять заем на срок до 12 месяцев, процентная ставка теперь составляет 5% годовых. Для заемщиков на срок свыше 12 месяцев — ставка 6,5% годовых. Данные ставки действуют на кредитные продукты при наличии залога (автомобиль, недвижимость).

Стать заемщиком Алтайского фонда микрозаймов могут субъекты микро- и малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозпотребкооперативы. Для этого необходимо соответствовать следующим критериям: регистрация СМП в качестве налогоплательщика на территории Алтайского края; отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам; отсутствие процедур банкротства в предшествующие два года. Кроме того, АФМ не выдает займы кредитным и/или страховым организациям, страховым или кредитным кооперативам, лизинговым и факторинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным и негосударственным пенсионным фондам, игрокам рынка ценных бумаг, ломбардам и иным некредитным финансовым организациям.

Рассчитать свой заем на оборотные средства или инвестиции можно по ссылке: https://afmz.ru, а подробности уточнить по телефону в Барнауле 53−80−70

*ставка 3,25% для предпринимателей Алтайского края, реализующих приоритетные проекты в моногородах края, с залоговым обеспечением.