Forbes назвал богатейшие российские семьи

Семья Ротенбергов, ключевым активом которой является «Мостотрест», в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, сообщили РИА «Новости».

Состояние этой семьи за год увеличилось на $ 270 млн, до $ 5,45 млрд. Это на $ 100 млн меньше, чем в 2014 году, когда Ротенберги в первый и единственный раз были в начале рейтинга.

По данным журнала, их состояние выросло главным образом после реализации компании «Стройгазмонтаж» государственному концерну «Газпром» за 75 млрд рублей.

На втором месте в списке семья Гурьевых, у которых во владении находится компания «Фосагро», их состояние оценивается в $ 5,1 млрд. В нынешнем году журнал включил их в рейтинг впервые.

Бизнес-клан Гуцериевых, пять раз подряд находившийся во главе рейтинга, сейчас опустился на третье место, их состояние оценено в сумму $ 3,2 млрд.

Forbes отмечает, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, проекты Гуцериевых в сфере недвижимости серьезно обесценились, понизились и котировки входящей в группу «Русснефти».