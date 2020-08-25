Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Forbes назвал богатейшие российские семьи

Семья Ротенбергов, ключевым активом которой является «Мостотрест», в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, сообщили РИА «Новости».

Деньги. Доллары, биткоины.
Деньги. Доллары, биткоины.
СС0

Состояние этой семьи за год увеличилось на $ 270 млн, до $ 5,45 млрд. Это на $ 100 млн меньше, чем в 2014 году, когда Ротенберги в первый и единственный раз были в начале рейтинга.

По данным журнала, их состояние выросло главным образом после реализации компании «Стройгазмонтаж» государственному концерну «Газпром» за 75 млрд рублей.

На втором месте в списке семья Гурьевых, у которых во владении находится компания «Фосагро», их состояние оценивается в $ 5,1 млрд. В нынешнем году журнал включил их в рейтинг впервые.

Бизнес-клан Гуцериевых, пять раз подряд находившийся во главе рейтинга, сейчас опустился на третье место, их состояние оценено в сумму $ 3,2 млрд.

Forbes отмечает, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, проекты Гуцериевых в сфере недвижимости серьезно обесценились, понизились и котировки входящей в группу «Русснефти».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость