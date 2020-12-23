Forbes назвал миллиардеров, разбогатевших на коронакризисе

Примерно на 310 млрд долларов разбогатели крупнейшие бизнесмены мира в 2020 году. Авторитетное деловое издание Forbes подсчитало, кому не помешал обогащаться коронакризис.

Наиболее успешно Год Крысы сложился для Илона Маска. Его состояние оценивается примерно в 26 млрд долларов. Акции Tesla после удачного запуска космического шаттла Crew Dragon выросли в восемь раз.

Не может лить слезы и Джефф Безос. Коронавирусная самоизоляция вызвала всплеск интереса к онлайн-продажам. И владелец Amazon увеличил свое состояние до 65 млрд долларов.

Владелец корпорации LVMH Бернар Арно, по оценкам Forbes, прибавил к своему капиталу $35 млрд. «Акции его холдинга упали в начале пандемии из-за снижения продаж, но затем ситуация начала меняться к лучшему, — особенно для таких известных брендов конгломерата, как Dior и Louis Vuitton», — пишет издание.