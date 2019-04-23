Forbes рассказал об английских поместьях россиян

Forbes представил английскую недвижимость богатейших россиян. В рейтинге из 26 миллиардеров самая низкая позиция у бывшего вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова с апартаментами за 828 млн рублей.

Возглавляет список бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович. Его дом на улице миллиардеров — Kensington Palace Gardens — оценивается в 170 млн фунтов (14 млрд руб.). Также он владеет апартаментами в Лондоне за 2,4 млрд рублей (№ 16).

На втором месте владелец химхолдинга «ФосАгро», экс-член Совета Федерации Андрей Гурьев. У него особняк за 150 млн фунтов и площадью восемь тысяч кв. м. Здание Highgate West Hill является вторым по размеру в Лондоне после Букингемского дворца.

Замыкает тройку лидеров находящийся в международном розыске экс-совладелец Банка Москвы Андрей Бородин с домом за 150 млн фунтов (80 га и 300-летняя усадьба), пишет ura.ru. В 2016 году недвижимость арестовали по решению Тверского суда, который решил, что здание куплено на деньги, выведенные из банка.

В список попали и фигуранты санкционного «кремлевского доклада»: президент «Русала» Олег Дерипаска (2,4 млрд рублей, № 15), совладелец Mail.ru Group Алишер Усманов (два особняка в 9,1 млрд рублей № 11) и совладелец «Альфа Групп» Петр Авен (2,4 млрд рублей, № 17). Совладелец «Альфа Групп» Михаил Фридман опережает Усманова с особняком за 65 млн фунтов (5,3 млрд руб., № 10).

На 22-м месте с лондонским поместьем в 15 млн фунтов находится крупнейший акционер «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. В особняке, который находится в Holland Park, до развода с режиссером Гаем Ритчи жила певица Мадонна.

Эмигрант, бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин владеет домом за 1,2 млрд рублей в графстве Суррей (№ 24). Особняк вице-премьера правительства РФ (с 2008 по 2018 годы), председателя Внешэкономбанка Шувалова оценили в десять млн фунтов. Россиянину принадлежат 500 кв. м в Whitehall Court, где раньше жил Бернард Шоу.

Впрочем, о сделках с недвижимостью дороже £100 млн, которые раньше могли себе позволить российские миллиардеры, на рынке не слышали уже несколько лет. Самой крупной сделкой с участием россиян в 2018 году была сделка на £22 млн. Сумма скромная. Для сравнения — основатель Citadel LLC, американский миллиардер Кен Гриффин купил 200-летний дом с видом на лондонский парк Сент-Джеймс в полумиле от Букингемского дворца за £95 млн.

«Кремлевский доклад» — список россиян, которые по рекомендации Минфина США должны войти в санкционный список. Всего в документе числятся 210 крупных чиновников и бизнесменов.