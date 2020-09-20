Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России. В нем есть представитель Алтайского края

20 сентября деловое издание Forbes представило рейтинг российских чиновников и депутатов, которые владеют крупнейшими земельными участками, сопоставимыми по площади со странами-карликами Европы.

Для составления рейтинга издание брало данные из деклараций госслужащих и чиновников за 2019 год.

Четвертую строчку в рейтинге неожиданно занял Сергей Бенслер, депутат АКЗС и председатель СПК «Колос».

«Более 170 квадратных километров занимают земли депутата Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Бенслера. На сайте краевого заксобрания указано, что он возглавляет агропромышленную компанию „Колос“, занятую выращиванием зерновых культур. Помимо 220 земельных участков, Бенслер задекларировал три жилых дома, три квартиры, нежилое здание и машиноместо, а также семь автомобилей», — пишет Forbes.

Победителем же рейтинга латифундистов по версии Forbes стал депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Крюк.

Ему принадлежат земельные участки (всего — 195) общей площадью 372 кв. километра. Крюк является является бенефициаром предприятия «Рассвет» в Курганской области, которое занимается выращиванием зерновых культур и производством рапса.