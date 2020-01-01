Forbes составил список самых обедневших миллиардеров десятилетия

Самым активно беднеющим миллиардером стал председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, потери которого за десять лет оценивают в $6,7 млрд.
В 2011 году на пике его активы оценивались в $16,8 млрд, в то время как по состоянию на конец 2019 года эксперты видят за ним только четверть от этой суммы — $4 млрд. Основной ущерб ему нанесли санкции против него и восьми его компаний, которые на него наложили как на предпринимателя, «действовавшего в интересах президента России Владимира Путина». Сам предприниматель оценивал свои потери от санкций в $7,5 млрд.
В список также попали председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков с потерями в оценке активов в $6,4 млрд, председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин (более $5,9 млрд), владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров ($3,3 млрд), бывший основной владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков (более $2,7 млрд), председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев (более $1,9 млрд) и бывший основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев ($1,8 млрд), пишет znak.com.
Замыкают десятку антирейтинга жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, потери которой оценивают в $1,7 млрд, обанкротившийся экс-владелец одного из крупнейших застройщиков страны СУ-155 Михаил Балакин, потерявший $1,6 млрд, и председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации» Александр Лебедев, потери которого за десятилетие оценивают в $1,5 млрд.