Forbes составил список самых обедневших миллиардеров десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров, активы которых обесценились больше других за последние 10 лет.

Самым активно беднеющим миллиардером стал председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, потери которого за десять лет оценивают в $6,7 млрд.

В 2011 году на пике его активы оценивались в $16,8 млрд, в то время как по состоянию на конец 2019 года эксперты видят за ним только четверть от этой суммы — $4 млрд. Основной ущерб ему нанесли санкции против него и восьми его компаний, которые на него наложили как на предпринимателя, «действовавшего в интересах президента России Владимира Путина». Сам предприниматель оценивал свои потери от санкций в $7,5 млрд.

В список также попали председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков с потерями в оценке активов в $6,4 млрд, председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин (более $5,9 млрд), владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров ($3,3 млрд), бывший основной владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков (более $2,7 млрд), председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев (более $1,9 млрд) и бывший основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев ($1,8 млрд), пишет znak.com.

Замыкают десятку антирейтинга жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, потери которой оценивают в $1,7 млрд, обанкротившийся экс-владелец одного из крупнейших застройщиков страны СУ-155 Михаил Балакин, потерявший $1,6 млрд, и председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации» Александр Лебедев, потери которого за десятилетие оценивают в $1,5 млрд.