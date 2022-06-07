Формула силы. Михайловский завод химических реактивов развивается, инвестирует и смотрит в будущее с оптимизмом

На сегодняшний день завод производит более 50 наименований продукции. Стратегическими направлениями выступают увеличение линейки реактивной химии и минеральных удобрений, а также расширение географии поставок.
С санкциями здесь давно на «ты». К примеру, в 2014 году, после вступления в силу ограничений со стороны стран ЕС в отношении российских предприятий, завод одним из первых поддержал курс правительства РФ на импортозамещение. В 2015 году произошло знаковое событие — предприятие приобрело оборудования для узла фильтрации суспензии гетита и узла прокаливания пасты гетита. Основные потребители этой продукции — оборонные предприятия, а основная направленность реализации продуктов цеха — исполнение гособоронзаказов.
Затем, учитывая агарную направленность Алтайского края, руководство решило развивать совершенно новое направление — производство минеральных удобрений. Первые шаги были сделаны в 2015 году, когда запустили в работу 3-й цех и оборудование, предназначенное для производства сульфата аммония гранулированного. Общая стоимость проекта составила более 45 млн руб.
В преддверии реализации проекта была проведена большая работа завода совместно с властями Алтайского края по открытию железнодорожной станции Малиновое Озеро. Это было необходимо для грузового оборота и позволило принимать и отгружать вагоны с сырьем по экономически выгодным тарифам.
В мае 2018 года в цехе заработали еще две установки грануляции, которые позволили увеличить объемы выпуска удобрения в три раза. Инвестиции составили 57 млн рублей. И это далеко не последний успешный проект в сотрудничестве с правительством региона.
В 2018 году, в рамках краевой лизинговой программы был реализован проект по реконструкции производственной линии по выпуску натрия хлористого. Инвестиции составили более 16 млн рублей. Реализованный проект также отвечал выбранному курсу на импортозамещение.
В 2021 году при поддержке правительства региона в рамках краевой лизинговой программы был обновлен транспортный парк. Инвестиции составили 4 млн рублей.
Сегодня предприятие работает по современным технологиям, наращивает объемы производства минеральных удобрений и продолжает путь модернизации.
На заводе говорят: «Нам есть чем гордится в XXI веке. Надеемся увидеть новых партнеров, с которыми будем успешно сотрудничать не одно десятилетие»!
Факты
- Михайловский завод химических реактивов — одно из крупнейших предприятий Алтайского края, поставляющее свою продукцию во все регионы нашей страны, страны ближнего и дальнего зарубежья.
- Продукция находит применение в самых широких областях: химической, угольной, фармацевтической, пищевой, металлургической, текстильной промышленности, в сельском хозяйстве и др.
- Предприятие имеет неограниченные возможности для внедрения новых технологий. Богатая история завода, культурные и производственные традиции в сочетании с современными технологиями позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день.
- Михайловский завод химических реактивов поставляет продукцию для ВМФ России.
Забота о людях — забота о будущем
Сотрудники — главная ценность предприятия. Поэтому создание благоприятных условий труда, забота о ветеранах и о подрастающем поколении — ключевые задачи. Расскажем об этом подробнее.
Обучающие программы. Для развития профессиональных навыков сотрудников на предприятии задействованы как внутренний (через систему наставничества и регулярную внутреннюю аттестацию), так и внешний ресурс. Сотрудники регулярно посещают курсы повышения квалификации.
Поддержка корпоративного спорта. Руководство завода совместно с профсоюзом уделяет большое внимание здоровому образу жизни работников. Ежегодно команда предприятия участвует в летней и зимней Олимпиадах Михайловского района по 16 видам спорта. Также проводятся чемпионаты по лыжным гонкам, мини-футболу, теннису, баскетболу, волейболу и т.д., где заводская команда принимает активное участие.
Кроме этого, работники имеют возможность заниматься в тренажерном зале группы здоровья, созданной при заводе. Традиционно организуются спортивно-досуговые мероприятия, приуроченные к Новому году, Дню химика, Дню физкультурника.
Программа поддержки ветеранов. Не забыты и ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, бывшие работники предприятия. Ежегодно к 9 Мая им оказывается материальная помощь, а профсоюзный комитет организует праздничный банкет и чествование. Кроме этого, руководство оказывает материальную помощь Дому культуры Малинового озера по организации досуга для пожилых людей и пенсионеров. В юбилейные даты бывшим сотрудникам завода, вышедшим на пенсию, завод дарит памятные подарки.
Программа поддержки детей и молодежи. Руководство уделяет особое внимание детям и внукам сотрудников. Кроме традиционных новогодних подарков, в Доме культуры организуют мероприятия для детей. Также творческие коллективы отправляют на конкурсы и смотры. Например, детский театр «Прометей» Малинового озера уже посетил конкурсы как регионального, так и федерального масштаба.
Факт
Победителем конкурса «Директор года — 2021. Алтайский край» в сфере «Промышленное производство» стал Сергей Немчинов, директор Михайловского завода химических реактивов.
Награда — заслуженная в полной мере. Он установил качественное деловое партнерство со многими организациями региона и за его пределами, а успешное предприятие под его руководством ежегодно наращивает темп.
За активный вклад в развитие химической промышленности Сергей Немчинов награжден Почетной грамотой управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, Почетной грамотой управления Алтайского края по промышленности и энергетике. За активную работу в профсоюзе Сергей Александрович награждён Почётным знаком Росхимпрофсоюза 2 степени и Почётным знаком Росхимпрофсоюза 1 степени. За большой вклад в развитие химической промышленности Немчинов Сергей Александрович награждён Почётной грамотой управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края — 2016 г.; Почётной грамотой управления Алтайского края по промышленности и энергетике — 2017 г., Благодарностью Губернатора Алтайского края.