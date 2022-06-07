Формула силы. Михайловский завод химических реактивов развивается, инвестирует и смотрит в будущее с оптимизмом

Градообразующее предприятие поселка Малиновое озеро — Михайловский завод химических реактивов. Здесь работает основная часть жителей. На предприятии реализуют инвестпроекты, развивают импортозамещение, а в свободное время сотрудники побеждают на Олимпиадах.

На сегодняшний день завод производит более 50 наименований продукции.

На сегодняшний день завод производит более 50 наименований продукции. Стратегическими направлениями выступают увеличение линейки реактивной химии и минеральных удобрений, а также расширение географии поставок.

С санкциями здесь давно на «ты». К примеру, в 2014 году, после вступления в силу ограничений со стороны стран ЕС в отношении российских предприятий, завод одним из первых поддержал курс правительства РФ на импортозамещение. В 2015 году произошло знаковое событие — предприятие приобрело оборудования для узла фильтрации суспензии гетита и узла прокаливания пасты гетита. Основные потребители этой продукции — оборонные предприятия, а основная направленность реализации продуктов цеха — исполнение гособоронзаказов.

Затем, учитывая агарную направленность Алтайского края, руководство решило развивать совершенно новое направление — производство минеральных удобрений. Первые шаги были сделаны в 2015 году, когда запустили в работу 3-й цех и оборудование, предназначенное для производства сульфата аммония гранулированного. Общая стоимость проекта составила более 45 млн руб.

В преддверии реализации проекта была проведена большая работа завода совместно с властями Алтайского края по открытию железнодорожной станции Малиновое Озеро. Это было необходимо для грузового оборота и позволило принимать и отгружать вагоны с сырьем по экономически выгодным тарифам.

На сегодняшний день завод производит более 50 наименований продукции. Михайловский завод химических реактивов

В мае 2018 года в цехе заработали еще две установки грануляции, которые позволили увеличить объемы выпуска удобрения в три раза. Инвестиции составили 57 млн рублей. И это далеко не последний успешный проект в сотрудничестве с правительством региона.

В 2018 году, в рамках краевой лизинговой программы был реализован проект по реконструкции производственной линии по выпуску натрия хлористого. Инвестиции составили более 16 млн рублей. Реализованный проект также отвечал выбранному курсу на импортозамещение.

В 2021 году при поддержке правительства региона в рамках краевой лизинговой программы был обновлен транспортный парк. Инвестиции составили 4 млн рублей.

Сегодня предприятие работает по современным технологиям, наращивает объемы производства минеральных удобрений и продолжает путь модернизации.

На заводе говорят: «Нам есть чем гордится в XXI веке. Надеемся увидеть новых партнеров, с которыми будем успешно сотрудничать не одно десятилетие»!

Факты Михайловский завод химических реактивов — одно из крупнейших предприятий Алтайского края , поставляющее свою продукцию во все регионы нашей страны , страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукция находит применение в самых широких областях: химической , угольной , фармацевтической , пищевой , металлургической , текстильной промышленности , в сельском хозяйстве и др. Предприятие имеет неограниченные возможности для внедрения новых технологий. Богатая история завода , культурные и производственные традиции в сочетании с современными технологиями позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день. Михайловский завод химических реактивов поставляет продукцию для ВМФ России.

На сегодняшний день завод производит более 50 наименований продукции. Михайловский завод химических реактивов

Забота о людях — забота о будущем

Сотрудники — главная ценность предприятия. Поэтому создание благоприятных условий труда, забота о ветеранах и о подрастающем поколении — ключевые задачи. Расскажем об этом подробнее.

Обучающие программы. Для развития профессиональных навыков сотрудников на предприятии задействованы как внутренний (через систему наставничества и регулярную внутреннюю аттестацию), так и внешний ресурс. Сотрудники регулярно посещают курсы повышения квалификации.

Поддержка корпоративного спорта. Руководство завода совместно с профсоюзом уделяет большое внимание здоровому образу жизни работников. Ежегодно команда предприятия участвует в летней и зимней Олимпиадах Михайловского района по 16 видам спорта. Также проводятся чемпионаты по лыжным гонкам, мини-футболу, теннису, баскетболу, волейболу и т.д., где заводская команда принимает активное участие.

Кроме этого, работники имеют возможность заниматься в тренажерном зале группы здоровья, созданной при заводе. Традиционно организуются спортивно-досуговые мероприятия, приуроченные к Новому году, Дню химика, Дню физкультурника.

Программа поддержки ветеранов. Не забыты и ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, бывшие работники предприятия. Ежегодно к 9 Мая им оказывается материальная помощь, а профсоюзный комитет организует праздничный банкет и чествование. Кроме этого, руководство оказывает материальную помощь Дому культуры Малинового озера по организации досуга для пожилых людей и пенсионеров. В юбилейные даты бывшим сотрудникам завода, вышедшим на пенсию, завод дарит памятные подарки.

Программа поддержки детей и молодежи. Руководство уделяет особое внимание детям и внукам сотрудников. Кроме традиционных новогодних подарков, в Доме культуры организуют мероприятия для детей. Также творческие коллективы отправляют на конкурсы и смотры. Например, детский театр «Прометей» Малинового озера уже посетил конкурсы как регионального, так и федерального масштаба.

Сергей Немчинов , директор Михайловского завода химических реактивов. Михайловский завод химических реактивов