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25 марта -2°C
Франшизы Алтайского края представлены на выставке Buybrand Franchise Market — 2021
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Экономика
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Франшизы Алтайского края представлены на выставке Buybrand Franchise Market — 2021

Центром «Мой бизнес» организованно участие 5 компаний Алтайского края в формате коллективного стенда на выставке BUYBRAND FRANCHISE MARKET — 2021 в городе Москве.

Выставка Buybrand Franchise Market – 2021.
Выставка Buybrand Franchise Market – 2021.
Центр «Мой бизнес».

В составе участников делегации представители франшиз различных направлений, это и сеть теплых автомоек самообслуживания «150 bar», франшиза «Алтайское холмогорье» — магазины оздоровительной продукции и функционального питания, агрофраншиза по реализации живой птицы «Живая птица Алтая», а также IT- франшизы: система интеллектуального общения «Социальный интеллект» и «GS» — сеть голографических театров.

Прошел только первый день выставки BUYBRAND FRANCHISE MARKET — 2021, и уже есть первые эффективные контакты, проведена серия переговоров и достигнуты предварительные договоренности.

Выставка Buybrand Franchise Market — 2021.
Выставка Buybrand Franchise Market — 2021.
Центр «Мой бизнес».

Александр Щепетильников,
представитель франшизы «Алтайское холмогорье»:

— Представители из различных регионов проявляют интерес к франшизе «Алтайское холмогорье», таких как Республика Саха, Якутия, Республика Башкортостан и, конечно же, г. Москва и Московская область. В течение дня достигнуты предварительные договоренности с 7 потенциальными франчайзи, будем дальше выстраивать с ними процесс взаимодействия. И с нетерпением ждем следующих дней для продуктивной работы на выставке.

Выставка Buybrand Franchise Market — 2021.
Выставка Buybrand Franchise Market — 2021.
Центр «Мой бизнес».

Татьяна Долматова,
представитель франшизы «150 bar»:

— Первый день очень оживленный, конструктивный, большой трафик в этом году собрала выставка, потенциальных запросов огромное количество, что радует. Отмечу, что аудитория дифференцируемая, есть как собственники действующего бизнеса, которые рассматривают наш проект для модернизации, так и инвесторы, которых интересует в первую очередь выгодное размещение денежных средств, есть люди, которым превалирует участие в операционных процессах, они рассматривают франшизу как организацию нового бизнеса для себя. Все три сегмента являются для нас целевыми, и мы надеемся на хорошую конверсию и финансовый результат.

Выставка Buybrand Franchise Market — 2021.
Выставка Buybrand Franchise Market — 2021.
Центр «Мой бизнес».

Выставка BUYBRAND входит в ТОП-3 мировых выставок по теме франчайзинга и является крупнейшей на территории России, стран СНГ и Балтии, а также Восточной Европы. На выставке представлены: франчайзинговые концепции из секторов розничной торговли, общественного питания, сферы услуг; компании сектора b2b; готовые бизнес-проекты. За 17 лет в BUYBRAND приняли участие 1270 компаний и свыше 110 000 предпринимателей из 40 + стран. Благодаря выставке в России и за ее пределами открылось свыше 15 000 новых предприятий.

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