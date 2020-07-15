Freedom Holding Corp. отчитался за 2020 фискальный год

Freedom Holding Corp. (далее по тексту — холдинг) сообщает о финансовых результатах за 2020 фискальный год, завершившийся 31 марта 2020 года.

Основные показатели за указанный период:

Выручка в размере $122 млн увеличилась на 64%, или $47,6 млн в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в основном за счет роста комиссионных доходов за год на 109%, или 48,4 млн — с $44,3 млн до $92,7 млн.

Расходы увеличились на $28 млн, или на 43% по причинам:

повышения расходов по комиссиям на $15,7 млн ввиду увеличения количества клиентов и роста объема совершаемых сделок,

увеличения операционных расходов на $16,9 млн в основном по общим административным затратам в результате расширения деятельности и открытия филиалов.

Чистая прибыль увеличилась на $15 млн, до $22 млн.

Прибыль на акцию в размере $0,38, рассчитанная, исходя из средневзвешенного количества акций 58 млн штук, увеличилась на $0,26 в сравнении с прибылью на акцию в размере $0,12 за 2019 фискальный год, завершившийся 31 марта 2019 года.

Прочий совокупный доход в размере $7,2 млн изменился на $15,6 млн в сравнении с прочим совокупным расходом в размере $8,3 млн за 2019 фискальный год, завершившийся 31 марта 2019 года.

Активы и обязательства холдинга на 31 марта 2020 года увеличились на $102,6 млн и на $91,2 млн соответственно в сравнении с 31 марта 2019 года.

Тимур Турлов,

генеральный директор ИК «Фридом Финанс» и глава Freedom Holding Corp.:

Freedom Holding впервые представил годовую финансовую отчетность как публичная компания с листингом на Nasdaq. Холдинг демонстрирует неуклонное улучшение результатов из года в год. Благоприятно на финансовых показателях сказывается высокоэффективная работа всей нашей команды. В четвертом квартале Freedom Holding установил исторический максимум по числу вновь открытых счетов по всем регионам присутствия. В дальнейших планах холдинга расширение предложения продуктов и услуг для наших клиентов. Мы делаем все, чтобы оправдать доверие инвесторов, которое служит залогом роста котировок Freedom Holding

Холдинг также сообщает об увеличении клиентской базы до 140 000 человек, годовой прирост составил 22%. В четвертом квартале 2020 года было открыто 7 000 счетов.

Информация о Freedom Holding Corp.:

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация составляет $1,13 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

ООО «ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает 9-е место по числу зарегистрированных клиентов (более 49 тысяч) и 9-е место по количеству активных клиентов. Компания представлена 34 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда.