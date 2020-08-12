Freedom Holding Corp., представленный в России ИК «Фридом Финанс» , сообщает о финансовых результатах за первый квартал 2021 фискального года, завершившегося 30 июня 2020-го.

Freedom Holding Corp. отчитался за первый квартал 2021 фискального года.

Основные показатели за указанный период

Выручка достигла $56,4 млн, увеличившись на 93%, или на $27,2 млн, в сравнении с результатом за аналогичный период 2020 фискального года в основном за счет повышения комиссионных доходов на 92% — с $22,6 млн до $43,3 млн.

Расходы компании повысились на $7,9 млн (рост на 41%). Причины этого:

Увеличение расходов по комиссиям на $5,7 млн ввиду повышения количества клиентов и объема совершаемых сделок,

Рост операционных расходов на $1,3 млн — в основном на общие административные цели в связи с расширением деятельности и открытием новых филиалов.

Чистая прибыль увеличилась на $16 млн, до $24,3 млн.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций на уровне 58 млн, увеличилась на $0,28 по сравнению с результатом аналогичного периода 2020 фискального года и достигла $0,42.

Прочий совокупный доход в размере $33 млн изменился на $24,1 млн в сравнении с прочим совокупным расходом на уровне $8,9 млн за первый квартал 2020 фискального года.

Активы и обязательства холдинга на 30 июня 2020 года увеличились на $716 млн и на $683 млн соответственно к уровню 31 марта 2020 года.

По состоянию на 30 июня 2020 года открыто 152 тыс. клиентских счетов. В первом квартале 2021 фискального года клиентская база компании пополнилась 12 тыс. счетов.

Достижения ИК «Фридом Финанс» в России за первый квартал 2021 фискального года

«Эксперт РА» подтвердило ИК «Фридом Финанс» рейтинг «ruBB+ и повысило прогноз со стабильного на позитивный. Аналитики «Эксперт РА» высоко оценили рыночные и конкурентные позиции компании , ее стремление к повышению диверсификации клиентской базы , уровень информационной открытости и риск-менеджмента.

ее стремление к повышению диверсификации клиентской базы уровень информационной открытости и риск-менеджмента. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг ООО ИК «Фридом Финанс» на уровне В-/В со стабильным прогнозом.

БПИФ «Фридом — Лидеры технологий», созданный в партнерстве с ИК «Фридом Финанс», занял первое место среди 271 российского фонда , участвующего в рэнкинге Investfunds. В базу расчета фонда входят 10 ведущих американских компаний с капитализацией более $50 млрд , 00000000 торгующихся на Санкт-Петербургской бирже. Это Microsoft , Amazon , Apple , Facebook , Alphabet , Cisco Systems , Netflix , PayPal , Salesforce , NVIDIA.

участвующего в рэнкинге Investfunds. В базу расчета фонда входят 10 ведущих американских компаний с капитализацией более $50 млрд 00000000 торгующихся на Санкт-Петербургской бирже. Это Microsoft Amazon Apple Facebook Alphabet Cisco Systems Netflix PayPal Salesforce NVIDIA. ИК «Фридом Финанс» представила новый продукт ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Этот закрытый паевой инвестфонд , зарегистрированный в Банке России и предоставляющий доступ к рынку IPO квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.

зарегистрированный в Банке России и предоставляющий доступ к рынку IPO квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Число зарегистрированных клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже достигло 50 тыс. Компания стабильно занимает девятое место в топе-25 ведущих операторов Мосбиржи.

Справка

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация составляет $1,3 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 34 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (около 53 тыс.). После вхождения АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» в состав холдинга, клиентская база «Фридом Финанс» составит порядка 70 тыс. счетов.