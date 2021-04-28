«Фридом Финанс»: мы видим большой потенциал роста рынка частных инвестиций

2020 год был непростым и непредсказуемым для всего мира. Коронавирус быстро и жестко изменил привычный уклад жизни миллиардов человек. Такое положение вещей не могло не отразиться на фондовом рынке . О том, с какими вызовами столкнулся инвестиционный бизнес, рассказал Алексей Еськин, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Барнауле.

В марте, когда Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение COVID-19 как пандемию, биржевые индексы упали. В те дни останавливались торги, бумаги отдельных эмитентов теряли 40−50%. Однако уже через несколько месяцев началось активное восстановление, а к концу года котировки и вовсе обновили исторические максимумы.

Фондовый рынок был спасен за счет рекордного притока ликвидности, который обеспечили миллионы новых инвесторов по всему миру. Такое расширение базы клиентов стало серьезным вызовом для брокеров. У «Фридом Финанс» выросло как число открываемых счетов, так и количество сделок на одного инвестора. Компания вошла в топ-8 ведущих операторов Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов. По итогам марта 2021 года в РФ их уже более 113 тыс.

Всего на российском рынке сегодня уже более 11 млн частных инвесторов, что примерно эквивалентно 7% населения страны. По мнению аналитиков ИК «Фридом Финанс», при текущих темпах роста к концу 2021 года число граждан, имеющих инвестиционные счета, может превысить 18 млн человек. В 2030 году на фондовом рынке будет присутствовать от 35 до 40 млн россиян, что соизмеримо с четвертью всего населения страны.

В ответ на большой интерес россиян к инвестиционным инструментам «Фридом Финанс» вывела на биржу новые фонды. Настоящий фурор произвел ЗПИФ «Фонд первичных размещений», позволивший инвестировать в иностранные IPO всем желающим. ЗПИФ ФПР работает по следующей схеме: управляющий выбирает наиболее интересные и перспективные первичные размещения на американском фондовом рынке, участвует в них, через три месяца продает акции и вкладывается в новые IPO. Это уникальный продукт на российском рынке, поэтому почти сразу он стал одним из самых ликвидных фондов по вторичным торгам.

Фонд позволяет принимать участие в IPO (рискованном, но высокодоходном мероприятии) даже неквалифицированным инвесторам. Самостоятельное участие в первичных размещениях доступно или квалифицированным участникам рынка, или клиентам иностранных брокеров с довольно высокой комиссией, которая съедает часть дохода. Один пай «Фонда первичных размещений» стоит сейчас на Мосбирже около 2700 рублей. За каждым владельцем пая зарезервировано участие в наиболее выгодных (с точки зрения профессионалов) размещениях, поэтому не нужно самостоятельно отслеживать новые IPO, анализировать компании, подавать заявки и платить комиссии. Квалифицированных инвесторов в этом продукте привлекает диверсификация.

Фонд торгуется на Московской бирже в рублях (тикер ЗПИФ ФПР), на Санкт-Петербургской — в долларах (тикер FIPO).

Еще один продукт «Фридом Финанс» — ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний». Фонд инвестирует в высокодоходные облигации российских компаний различных секторов рынка. Полученный купонный доход каждый квартал распределяется между пайщиками. ЗПИФ позволяет обогнать инфляцию и превысить доходность банковских вкладов. Все эмитенты представляют различные отрасли экономики, что обеспечивает фонду высокую диверсификацию. Помимо этого, компании проходят строгий отбор: если они перестают отвечать критериям надежности, их бумаги заменяются. В результате владелец пая получает хорошо сбалансированный портфель облигаций, что особенно важно для начинающих инвесторов. «Фридом Финанс» будет делать ставку на этот фонд в 2021 году. Рыночный сегмент облигаций развивается очень бурно: среди выпускающих долговые расписки компаний есть много качественных эмитентов, которые могут свободно брать кредиты, но пытаются диверсифицировать источники финансирования. При этом на отечественном рынке пока очень мало ликвидных облигационных ПИФов.

Наша компания готова создавать и развивать и другие продукты, как, например, это было сделано с онлайн-страхованием в Казахстане. Однако новые инвестиционные решения должны быть уникальны, а не становиться клонами существующих. Помимо этого они должны легко встраиваться в брокерское приложение, чтобы изначально охватить существующих клиентов, а уже затем пополнить экосистему за счет новых участников.

В октябре 2020-го «Фридом Финанс» отметила год с момента листинга материнской компании Freedom Holding Corp. на NASDAQ (тикер FRHC). За это время акции выросли более чем в три раза, а капитализация составила $3 млрд. В начале 2021 года площадка признала бумаги холдинга высоколиквидными и широко распространенными в США и разрешила торговлю опционами на акции компании.

Freedom Holding Corp., российской частью которого являются брокер «Фридом Финанс» и одноименный банк, показывает хорошие финансовые показатели: выручка за квартал с окончанием 31 декабря 2020 года составила $100 млн, чистая прибыль превысили $42 млн. В последние годы Freedom Holding Corp. активно расширялся. В состав холдинга вошел банк, который дал возможность мгновенно пополнять и снимать деньги с брокерского счета, а также запустить уникальное предложение «CASH BACK акциями». Кроме того, открылся филиал в Германии, и число стран присутствия достигло семи. В конце 2020 года холдинг приобрел американского брокера Prime Executions, получив прямой доступ к биржам США.

В 2021 году холдинг не планирует новых сделок M&A, поскольку сейчас основная цель — справиться с ростом прошлого года и адаптировать ключевые операционные бизнес-процессы к новой реальности. Ожидания инвесторов и клиентов, которые активно покупают акции нашего холдинга на бирже, зачастую обгоняют собственные ожидания и прогнозы компании, поэтому крайне важно правильно тратить ресурсы, чтобы выдержать давление со стороны растущего бизнеса. 2020-й стал годом массовых регистраций клиентов, в 2021-м они активно продолжат пополнять свои портфели. При прочих равных рынок может получить даже больший приток клиентов уже не с точки зрения количества, а с точки зрения качества. Задача «Фридом Финанс» — удовлетворить потребности и решить задачи этих новых инвесторов.

По нашим прогнозам, 2021 год тоже будет успешным в плане конъюнктуры рынков и притока частных инвесторов. В прошлом году они получили очень хорошие результаты. Пусть новые клиенты вкладывали не очень большие деньги, но доход оказался высоким. Это дало им возможность активно наращивать свои портфели. Прошлогодние новички рынка сейчас делятся опытом с родными, друзьями и знакомыми, поэтому, скорее всего, приток розничных инвесторов на фондовые площадки будет продолжаться весь текущий год.

Подробнее об инвестициях в акции, облигации и фонды вы можете узнать в филиале инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Барнауле по адресу: ул. Молодежная, д. 26, тел. +7 (3852) 29-99-65 (доб. 315), еmail: barnaul@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045−13561−100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Сайт: ffin.ru. Телефон: +7 (495) 783 9173. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).