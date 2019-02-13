ФСБ и налоговики проверяют крупнейшие агрохолдинги

Это связано с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением (неуплатой) сумм НДС, а также несоблюдением договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, пишет агентство со ссылкой на источники.
Работа идет в 13 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.
Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции подписали крупные экспортеры и производители зерна в 2018 году. Ее цель в том, чтобы все участники оборота добросовестно платили налоги, и чтобы все торговые операции были прозрачными и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции.
Сейчас часть производителей выплачивает так называемый единый сельхозналог, который не предусматривает выплату НДС. Остальные платят НДС по ставке 10%.
Поскольку при экспортных операциях НДС возвращается, его неплательщики прибегают к различным схемам получения этих денег, привлекая зачастую многочисленных посредников.
Ежегодные потери бюджета от этого оцениваются в 65 млрд рублей.