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22 марта
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Экономика

ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях на гособоронзаказе

В Москве, Санкт-Петербурге и Липецке ФСБ проводит проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа. Группу станкостроительных предприятий Липецкой области заподозрили в краже федеральных денег, передает РИА Новости.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Силовики изымают документы, носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, уточнили в ФСБ.

Позже ведомство опубликовало видео обысков, из которых понятно, что речь идет о «Липецком станкостроительном предприятии». По данным местного издания Gorod48, обыски также проводились дома у одного из учредителей станкостроительного завода.

Акционеры завода дают показания, сообщила LipetskMedia пресс-секретарь предприятия Алина Теперик. По ее словам, «произошедшее — стандартная ситуация для предприятия с государственным капиталом». Работа предприятия, где устроены 300 человек, не остановлена.

Теперик добавила, что предприятие получило государственный транш в 300 млн рублей из госбюджета в рамках федеральной целевой программы «Поддержка промышленности и повышение конкурентоспособности».

«Липецкое станкостроительное предприятие» входит в ТОП-3 среди заводов станкостроительного комплекса России по производству товаров и услуг в 2018 году.

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