ГАЗ с отсрочкой платежа до 3-х месяцев в «Европлане»: плати 1500 рублей и пользуйся

При выборе акции клиенту в период отсрочки необходимо вносить только минимальный ежемесячный платеж в размере 1 500 руб. Акцией может воспользоваться крупный и средний бизнес. Также предложение доступно и для малого бизнеса, при условии повторного обращения в «Европлан».
В акции участвуют все автомобили ГАЗ, оформленные в лизинг на срок от 12 месяцев и с авансом до 49%.
Марка ГАЗ — один из традиционных лидеров по выдачам в лизинг в «Европлане». Совместно с автопроизводителем мы делаем все, чтобы бизнес мог получать эти популярные автомобили на приемлемых условиях.
Условия действительны