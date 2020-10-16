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ГАЗ с отсрочкой платежа до 3-х месяцев в «Европлане»: плати 1500 рублей и пользуйся

Автолизинговая компания «Европлан» запустила новую акцию на автомобили ГАЗ. Теперь авто марки доступны в лизинг с отсрочкой платежа до 3-х месяцев.

ГАЗ с отсрочкой платежа до 3-х месяцев.
ГАЗ с отсрочкой платежа до 3-х месяцев.
АО «ЛК «Европлан»

При выборе акции клиенту в период отсрочки необходимо вносить только минимальный ежемесячный платеж в размере 1 500 руб. Акцией может воспользоваться крупный и средний бизнес. Также предложение доступно и для малого бизнеса, при условии повторного обращения в «Европлан».

В акции участвуют все автомобили ГАЗ, оформленные в лизинг на срок от 12 месяцев и с авансом до 49%.

Марка ГАЗ — один из традиционных лидеров по выдачам в лизинг в «Европлане». Совместно с автопроизводителем мы делаем все, чтобы бизнес мог получать эти популярные автомобили на приемлемых условиях.

Условия действительны на 16.10.2020 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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