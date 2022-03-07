Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $3600

Цена газа на бирже в Европе вновь обновила исторический рекорд и превысила $3 600 за тыс. куб. м, пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 639 за тыс. куб. м.

Торги в пятницу завершились на уровне $2 300.

В целом рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц.

Россия в целом обеспечивает Европу примерно на 40% ее потребностей в импорте газа, добавил РБК.

В конце февраля Европа полностью использовала закачанные с прошлого года запасы газа и начала использовать только газ, который был закачан в ПХГ в 2020 году и ранее.