Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $3600

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 639 за тыс. куб. м.
Торги в пятницу завершились на уровне $2 300.
В целом рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц.
Россия в целом обеспечивает Европу примерно на 40% ее потребностей в импорте газа, добавил РБК.
В конце февраля Европа полностью использовала закачанные с прошлого года запасы газа и начала использовать только газ, который был закачан в ПХГ в 2020 году и ранее.